HOME SPORTS NETTING

Hasil Taipei Open 2023: Dihadang Wakil Thailand, Adnan Maulana/Nita Violina Terhenti di 32 Besar

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |10:15 WIB
Hasil Taipei Open 2023: Dihadang Wakil Thailand, Adnan Maulana/Nita Violina Terhenti di 32 Besar
Ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah. (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
A
A
A

TAIPEI – Perjalanan ganda campuran Indonesia, Adnan Maulana/Nita Violina Marwah terpaksa berhenti lebih cepat di Taipei Open 2023. Pasalnya mereka yang baru bermain di babak 32 besar dipastikan gugur usai tumbang dari wakil Thailand, Ruttanapak Oupthong/Jhenicha Sudjaipraparat.

Bermain selama 56 menit, Adnan/Nita kalah usai berjuang hingga rubber game. Tepatnya mereka tumbang dengan skor 22-24, 21-19 dan 16-21.

Jalannya Pertandingan

Mentas di Tian-Mu Arena, University of Taipei, Adnan/Nita tampil percaya diri sejak awal pertandingan. Mereka mampu menekan lawan dan memimpin dengan skor 6-3.

Terus menyerang, pasangan Merah-Putih membuat lawan tak berkutik. Hasilnya, mereka mencapai interval gim pertama lebih dulu dengan skor 11-4.

Adnan Maulana/Nita Violina

Usai rehat, Adnan/Nita masih terus mendominasi. Meski Ruttanapak/Jhenicha memberikan perlawanan, mereka bisa menjaga keunggulan mereka di angak 16-9 dan kemudian 20-14.

Sayangnya, duet Pelatnas PBSI itu lengah di poin-poin kritis. Mereka banyak membuat kesalahan sehingga sang lawan memperoleh tujuh poin beruntun dan berbalik unggul 21-20. Mereka pun akhirnya kehilangan gim pertama usai kalah dengan skor 22-24.

Pada awal gim kedua, Adnan/Nita kesulitan untuk mengimbangi permainan lawan yang bermain dengan tempo yang lebih cepat. Mereka pun tertinggal dengan skor 3-6 dan kemudian 4-10.

