HOME SPORTS NETTING

5 Pebulu Tangkis Dunia yang Idolakan Pemain Indonesia, Nomor 1 Kagumi Hendra Setiawan

Reinaldy Darius , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |05:02 WIB
5 Pebulu Tangkis Dunia yang Idolakan Pemain Indonesia, Nomor 1 Kagumi Hendra Setiawan
Hendra Setiawan memiliki banyak penggemar di kalangan pebulu tangkis (Foto: PBSI)
A
A
A

SEBANYAK lima pebulu tangkis dunia yang idolakan pemain Indonesia akan dibahas di sini. Ada beberapa dari mereka yang mengidolakan Hendra Setiawan.

Indonesia telah menjadi gudangnya pebulu tangkis hebat sejak dulu. Tak ayal jika banyak pebulu tangkis legendaris Indonesia yang menjadi idola bagi para pemain hebat di olahraga ini pada masa kini.

Taufik Hidayat

Nama-nama seperti Taufik Hidayat hingga Hendra Setiawan memiliki banyak pengagum di kalangan para pebulu tangkis. Setidaknya, ada lima pebulu tangkis dunia yang idolakan pemain Indonesia.

Berikut 5 Pebulu Tangkis Dunia yang Idolakan Pemain Indonesia

5. Aya Ohori (Taufik Hidayat)

Aya Ohori

Aya Ohori adalah seorang pebulu tangkis tunggal putri asal Jepang. Namun, dia nyatanya mengidolakan Taufik Hidayat. Hal ini pernah dilontarkan olehnya ketika tampil di Japan Open 2018.

“Saya mengidolakan Taufik Hidayat. Dulu, setiap Taufik tanding ke Jepang, saya pasti datang untuk menonton dia bertanding. Karena seringnya melihat pertandingan Taufik, ini menjadi salah satu hal yang mendorong saya jadi atlet bulu tangkis,” kata Aya, dilansir dari situs PBSI.

4. Huang Dongping (Liliyana Natsir)

Huang Dongping

Huang Dongping adalah pebulu tangkis asal China. Meski begitu, dia mengaku menyukai legenda bulu tangkis Indonesia, Liliyana Natsir.

Hal ini pernah diutarakan Huang Dongping dalam sesi tanya jawab yang diunggah di kanal YouTube Badmintonworld.tv. Jawaban Huang Dongping pada momen tersebut sempat mengejutkan pasangannya, Wang Yilyu, yang menyebut para pemain China sebagi idolanya.

Halaman:
1 2 3
