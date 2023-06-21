Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Weekend Anti Gabut, Yuk Nonton MotoGP Belanda 2023 Gratis Bareng Vision+

MNC Media , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |12:16 WIB
Weekend Anti Gabut, Yuk Nonton MotoGP Belanda 2023 Gratis Bareng Vision+
Vision+ gelar nobar MotoGP Belanda 2023 di Lippo Mall Kemang. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – Di hari minggu ini, kejuaraan balap MotoGP kembali menyelenggarakan balapannya, kali ini berlokasi di TT Circuit Assen, Provinsi Drenthe, Belanda. Untuk menyambut euforia MotoGP ini, Vision+ mengadakan acara nonton bareng.

Nonton bareng MotoGP Belanda tersebut akan diselenggarakan di Avenue of the Stars Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, pada Minggu, 25 Juni 2023 mulai pukul 18.00 WIB hingga selesai. Dalam kegiatan ini, masyarakat umum bisa menyaksikan balapan MotoGP secara gratis dan live sembari menikmati waktu santai di hari Minggu malam.

Selain nonton bareng, Vision+ juga mengadakan berbagai kegiatan seru seperti permainan dan promo paket langganan Vision+ untuk masyarakat yang hadir ke lokasi. Hal ini dilakukan agar masyarakat bisa mendapatkan akses yang lebih mudah dan terjangkau untuk menikmati berbagai konten berkualitas di Vision+, mulai dari program olahraga, hingga film dan serial.

Jika tertarik, Anda bisa hadir langsung ke Avenue of the Stars Lippo Mall Kemang, Jakarta Selatan, hari Minggu ini. Kegiatan ini tak dipungut biaya apapun dan bisa diikuit oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan.

MotoGP Belanda 2023 bisa disaksikan di Vision+

Sebelumnya, Vision+ telah banyak menyelenggarakan nonton bareng di Lippo Mall Kemang, seperti MotoGP dan sepak bola SEA Games 2023 yang sudah berlalu. Ke depannya, Vision+ akan kembali mengadakan berbagai acara nonton bareng program olahraga, salah satunya MotoGP yang masih akan disiarkan di Vision+ hingga akhir musim balapan.

