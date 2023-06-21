Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Masih Absen di MotoGP Belanda 2023, Joan Mir Akan Digantikan Iker Lecuona

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |08:59 WIB
Masih Absen di MotoGP Belanda 2023, Joan Mir Akan Digantikan Iker Lecuona
Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir. (Foto: MotoGP)
A
A
A

ASSEN – Pembalap Tim Repsol Honda, Joan Mir, dipastikan masih absen di balapan MotoGP Belanda 2023 yang akan berlangsung pada 23-25 Juni 2023. Nantinya Honda pun sudah mengonfirmasi Iker Lecuona sebagai pengganti Mir di Sirkuit Assen, Belanda tersebut.

Ya, Mir dikonfirmasi masih belum fit untuk mentas di MotoGP Belanda 2023 yang digelar akhir pekan ini. Ia diketahui masih mengalami cedera pada tangannya yang diterima saat tampil di MotoGP Italia 2023.

Joan Mir terpaksa menarik diri dari balapan di Mugello akibat kecelakaan dalam sesi latihan bebas di hari Jumat 9 Juni 2023 lalu. Cedera tersebut nyatanya cukup parah hingga dirinya dipastikan belum sembuh sampai saat ini.

Cedera Mir dikonfirmasi lebih parah dari perkiraan sebelumnya setelah menjalani pemeriksaan MRI di Andorra, Spanyol, sepulangnya dari Italia. Dari tes tersebut, sang pembalap berusia 25 tahun dipastikan belum sembuh.

Iker Lecuona

Sebelumnya di MotoGP Jerman 2023, Mir tidak digantikan oleh siapapun. Namun karena nyatanya ia masih cedera, Honda memilih untuk mencari rider baru untuk menggantikan posisi Mir di seri Belanda.

Honda pun menunjuk Iker Lecuona sebagai pengganti Mir. Sebelumnya, Lecuona juga dipercaya Honda untuk menggantikan posisi Marc Marquez di MotoGP Spanyol 2023.

Halaman:
1 2
