Jelang MotoGP Belanda 2023, sang Kekasih Bagikan Perjuangan Marc Marquez untuk Sembuh dari Cedera

PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez saat ini tengah berjuang untuk pulih dari cedera agar bisa tampil di MotoGP Belanda 2023. Marquez pun kini sedang menjalani rehabilitasi cedera dan menariknya momen tersebut sempat direkam dan dibagikan oleh sang kekasih, Gemma Pinto.

Seperti yang diketahui, Marquez kini sudah tak sendirian lagi. Dengan memiliki pacar, The Baby Alien memiliki teman untuk melakukan berbagai hal di luar balapan, termasuk ketika dirinya menjalani rehabilitasi terhadap cederanya.

Ya, Marquez kembali mengalami cedera usai melalui perjuangan yang keras di MotoGP Jerman 2023. Setidaknya, Marquez mengalami lima kecelakaan selama di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada pekan lalu.

Gara-gara kecelakaan beruntun itu, Marquez mengalami cedera jari patah dan adanya benturan pada pergelangan kakinya. Ia pun pada akhirnya absen dari balapan MotoGP Jerman 2023 usai kecelakaan terakhirnya di sesi pemanasan.

Kini Marquez hanya memiliki beberapa hari saja untuk benar-benar sembuh sebelum beraksi di Sirkuit Assen, Belanda, pada 23-25 Juni 2023. Untuk saat ini, sejatinya kondisi Marquez sudah jauh lebih baik.

Bahkan pihak Repsol Honda sudah mengonfirmasi langsung pada Selasa keamrin bahwa Marquez akan ikut balapan MotoGP Belanda 2023. Jadi, untuk para fans Marquez bisa bernafas lega karena idolanya tidak mengalami cedera parah dan siap beraksi lagi di atas lintasan balap.