Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jelang MotoGP Belanda 2023, sang Kekasih Bagikan Perjuangan Marc Marquez untuk Sembuh dari Cedera

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |07:58 WIB
Jelang MotoGP Belanda 2023, sang Kekasih Bagikan Perjuangan Marc Marquez untuk Sembuh dari Cedera
Marc Marquez bersama sang kekasih, Gemma Pinto. (Foto: Instagram/gemmpinto)
A
A
A

PEMBALAP Tim Repsol Honda, Marc Marquez saat ini tengah berjuang untuk pulih dari cedera agar bisa tampil di MotoGP Belanda 2023. Marquez pun kini sedang menjalani rehabilitasi cedera dan menariknya momen tersebut sempat direkam dan dibagikan oleh sang kekasih, Gemma Pinto.

Seperti yang diketahui, Marquez kini sudah tak sendirian lagi. Dengan memiliki pacar, The Baby Alien memiliki teman untuk melakukan berbagai hal di luar balapan, termasuk ketika dirinya menjalani rehabilitasi terhadap cederanya.

Ya, Marquez kembali mengalami cedera usai melalui perjuangan yang keras di MotoGP Jerman 2023. Setidaknya, Marquez mengalami lima kecelakaan selama di Sirkuit Sachsenring, Jerman pada pekan lalu.

Gara-gara kecelakaan beruntun itu, Marquez mengalami cedera jari patah dan adanya benturan pada pergelangan kakinya. Ia pun pada akhirnya absen dari balapan MotoGP Jerman 2023 usai kecelakaan terakhirnya di sesi pemanasan.

Kekasih Marc Marquez bagikan momen bersama The Baby Alien

Kini Marquez hanya memiliki beberapa hari saja untuk benar-benar sembuh sebelum beraksi di Sirkuit Assen, Belanda, pada 23-25 Juni 2023. Untuk saat ini, sejatinya kondisi Marquez sudah jauh lebih baik.

Bahkan pihak Repsol Honda sudah mengonfirmasi langsung pada Selasa keamrin bahwa Marquez akan ikut balapan MotoGP Belanda 2023. Jadi, untuk para fans Marquez bisa bernafas lega karena idolanya tidak mengalami cedera parah dan siap beraksi lagi di atas lintasan balap.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement