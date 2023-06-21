Dikonfirmasi Repsol Honda, Marc Marquez Bakal Tampil di MotoGP Belanda 2023!

KABAR gembira hadir untuk penggemar pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Pasalnya, rider berjuluk The Baby Alien itu dipastikan Repsol Honda bakal tampil di MotoGP Belanda 2023 usai sebelumnya sempat diragukan lantaran mengalami cedera.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez mengalami nasib sial di MotoGP Jerman 2023. Dia jatuh sebanyak lima kali sehingga terpaksa absen di sesi balapan utama seri ketujuh MotoGP 2023 itu.

Marc Marquez mengalami retak tulang pada ibu jari tangan kirinya dan sejumlah memar di pergelangan kaki kanannya. Meski masih boleh membalap, Marquez lebih memilih mundur dari balapan utama di Sirkuit Sachsenring tersebut.

Cedera yang dialami Marc Marquez pun membuatnya sempat diragukan tampil di MotoGP Belanda 2023 pada 23-25 Juni 2023 ini. Pasalnya, dia sebelumnya juga pernah absen selama beberapa pekan lantaran harus memulihkan cedera pada ibu jarinya itu.

Akan tetapi, kini teka-teki Marc Marquez tampil atau tidak di MotoGP Belanda 2023 sudah terjawab. Repsol Honda memastikan The Baby Alien akan tetap turun di balapan yang digelar di Sirkuit Assen itu.

“Setelah akhir pekan yang melelahkan di Jerman, Marc Marquez akan kembali ke Tim Repsol Honda RC213V untuk berlaga di putaran delapan di Belanda,” tulis pernyataan Repsol Honda di laman resmi mereka, Selasa (20/6/2023).