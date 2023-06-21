Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Dikonfirmasi Repsol Honda, Marc Marquez Bakal Tampil di MotoGP Belanda 2023!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Rabu, 21 Juni 2023 |00:00 WIB
Dikonfirmasi Repsol Honda, Marc Marquez Bakal Tampil di MotoGP Belanda 2023!
Marc Marquez dipastikan tampil di MotoGP Belanda 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

KABAR gembira hadir untuk penggemar pembalap Repsol Honda, Marc Marquez. Pasalnya, rider berjuluk The Baby Alien itu dipastikan Repsol Honda bakal tampil di MotoGP Belanda 2023 usai sebelumnya sempat diragukan lantaran mengalami cedera.

Sebagaimana diketahui, Marc Marquez mengalami nasib sial di MotoGP Jerman 2023. Dia jatuh sebanyak lima kali sehingga terpaksa absen di sesi balapan utama seri ketujuh MotoGP 2023 itu.

Marc Marquez

Marc Marquez mengalami retak tulang pada ibu jari tangan kirinya dan sejumlah memar di pergelangan kaki kanannya. Meski masih boleh membalap, Marquez lebih memilih mundur dari balapan utama di Sirkuit Sachsenring tersebut.

Cedera yang dialami Marc Marquez pun membuatnya sempat diragukan tampil di MotoGP Belanda 2023 pada 23-25 Juni 2023 ini. Pasalnya, dia sebelumnya juga pernah absen selama beberapa pekan lantaran harus memulihkan cedera pada ibu jarinya itu.

Akan tetapi, kini teka-teki Marc Marquez tampil atau tidak di MotoGP Belanda 2023 sudah terjawab. Repsol Honda memastikan The Baby Alien akan tetap turun di balapan yang digelar di Sirkuit Assen itu.

“Setelah akhir pekan yang melelahkan di Jerman, Marc Marquez akan kembali ke Tim Repsol Honda RC213V untuk berlaga di putaran delapan di Belanda,” tulis pernyataan Repsol Honda di laman resmi mereka, Selasa (20/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement