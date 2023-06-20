Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Ajak Huang Ya Qiong Foto Bareng Anak-Anak Hendra Setiawan, Pencinta Bulu Tangkis: Liu Yu Chen Minta Restu!

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |19:25 WIB
Ajak Huang Ya Qiong Foto Bareng Anak-Anak Hendra Setiawan, Pencinta Bulu Tangkis: Liu Yu Chen Minta Restu!
Huang Ya Qiong dan Liu Yu Chen foto bersama anak-anak Hendra Setiawan (Foto: Instagram/sansan_san)
A
A
A

PEBULU tangkis China, Liu Yu Chen mendapat sorotan dari pencinta bulu tangkis Indonesia setelah kedapatan mengajak Huang Ya Qiong foto bersama ketiga anak Hendra Setiawan. Foto tersebut diunggah melalui akun Instagram istri Hendra Setiawan, Sandiani Arief.

Dalam foto yang diunggah pada Selasa (20/6/2023) sore WIB, terlihat Liu Yu Chen dan Huang Ya Qiong sedang duduk bersama ketiga anak Hendra Setiawan di sofa yang berada di rumahnya. Ketiga anak Hendra Setiawan yakni Richard Heinrich Setiawan, Richelle Hillary Setiawan, dan Russel Howard Setiawan.

Liu Yu Chen dan Huang Ya Qiong

"Enaknya judulnya apa foto ini guys? Video baru akan secepatnya diunggah di YouTube Hendra Setiawan ya. Video di Istora kemarin dan ada video RRR main-main sama koko Ryuchen dan cece Ryaqiong hahaha," tulis Sandiani di akun Instagram pribadinya @sansan_san, Selasa (20/6/2023).

Untuk diketahui, hubungan Liu Yu Chen dan keluarga Hendra Setiawan bisa dikatakan sangat dekat. Liu Yu Chen dan Hendra Setiawan kerap terlihat menghabiskan waktu bersama. Selain itu, atlet asal China berusia 27 tahun tersebut juga sering mampir ke rumah Hendra Setiawan di Jakarta.

Saking dekatnya Liu Yu Chen dan Hendra Setiawan, Yu Chen disebut-sebut sebagai anak keempat Hendra dan Sandiani. Pencinta bulu tangkis Indonesia pun merubah nama Yu Chen menjadi Ryuchen agar mirip dengan nama ketiga anak Hendra yang dimulai dengan huruf R.

Halaman:
1 2
