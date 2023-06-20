Melihat Kembalinya Senyuman Anthony Ginting di Indonesia Open karena Kento Momota Sukses Bikin Pencinta bulu Tangkis Terharu

KEMBALINYA senyuman Anthony Ginting di Indonesia Open karena Kento Momota yang sukses bikin pencinta bulu tangkis terharu menarik dikulik. Seperti diketahui, Anthony Ginting dan Kento Momota merupakan dua rival di sektor bulu tangkis dunia, tetapi mereka menjadi sahabat yang sangat dekat.

Sejak pertama kali bertemu, Ginting dan Momota selalu menyajikan pertarungan yang sengit di atas lapangan. Saking sengitnya duel MomoGi (Momota dan Ginting) akan selalu dinantikan oleh setiap pencinta bulu tangkis di seluruh dunia.

Tercatat, duel antara Anthony Ginting dan Momota telah tersaji sebanyak 16 kali. Dalam segi head to head, Momota unggul jauh atas Ginting. Tunggal putra Jepang itu menang dalam 11 pertandingan.

Sayangnya, duel MomoGi di atas lapangan telah sangat lama absen dari gemuruh turnamen bulu tangkis dunia. Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir, Momota kerap absen dalam turnamen BWF.

Selain itu, mantan tunggal putra peringkat 1 dunia itu juga kerap gugur di babak awal turnamen. Alhasil, dia tak bisa berduel melawan Ginting.

Duel panas antara Ginting dan Momota pun terakhir kali tersaji pada Piala Thomas 2022. Kala itu, Ginting berhasil menang atas rivalnya itu dengan skor 21-13, 14-21, dan 21-12.

Setelah hampir setahun tidak berjumpa, akhirnya Ginting kembali berhadapan dengan Momota. Akan tetapi, mereka tidak berhadapan di atas lapangan, melainkan di ruang tunggu untuk para atlet di Indonesia Open 2023.