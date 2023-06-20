Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Sebut Juara Indonesia Open 2023 di Istora Senayan Sangat Spesial, Ini Penyebabnya!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:35 WIB
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty Sebut Juara Indonesia Open 2023 di Istora Senayan Sangat Spesial, Ini Penyebabnya!
Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty mengaku juara Indonesia Open 2023 di Istora Senayan sangat spesial (Foto: Andhika Khoirul Huda/MPI)
GANDA putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, menyebut juara Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta terasa sangat spesial. Pasalnya, mereka merasa mendapatkan dukungan luar biasa dari para pencinta bulu tangkis Indonesia.

Untuk diketahui, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty berhasil meraih gelar juara Indonesia Open 2023 setelah tampil ciamik di laga final pada Minggu, 18 Juni 2023. Mereka mampu menghabisi wakil Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik lewat dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-18.

Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty

Meski berhasil menang lewat dua gim langsung, Rankireddy/Shetty mengaku sempat kewalahan mengatasi permainan Aaron Chia/Soh Wooi Yik. Akan tetapi, mereka berhasil menemukan performa terbaik sehingga bisa mengalahkan Chia/Soh.

“Kami memulai pertandingan dengan cukup berat. Perlahan-lahan kami mulai menemukan bentuk permainan terbaik untuk bangkit dan meraih gelar juara,” kata Chirag Shetty kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, selepas laga, Minggu, 18 Juni 2023.

Selain itu, Rankireddy/Shetty juga mendapatkan dukungan penuh dari segala penjuru Istora Senayan ketika tampil di laga final tersebut. Hal itu pun membuat mereka menilai keberhasilan menjuarai Indonesia Open 2023 menjadi sangat spesial. Terlebih, ini menjadi kali terakhir Indonesia Open digelar di Istora Senayan.

“Senang rasanya bisa juara di Istora Senayan, apalagi ini Indonesia Open terakhir di sini. Kemenangan ini menjadi momentum baik untuk kami karena di sini mendapat dukungan sepanjang pertandingan dari fans Indonesia,” ujar Satwiksairaj Rankireddy.

