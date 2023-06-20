Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Punya Ritual Wajib Sebelum Bertanding

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |15:24 WIB
Kisah Raja Bulu Tangkis Dunia Viktor Axelsen, Punya Ritual Wajib Sebelum Bertanding
Viktor Axelsen juara Indonesia Open 2023. (Foto: Instagram/@viktoraxelsen)
A
A
A

KISAH raja bulu tangkis Indonesia, Viktor Axelsen, yang punya ritual wajib sebelum bertanding. Ritual itu adalah minum kopi dan mengunggah foto momen itu ke media sosialnya.

Viktor Axelsen mengungkapkan kebiasaan uniknya itu saat berlaga di Tanah Air dalam ajang Indonesia Open 2023. Dia mengatakan satu-satunya kebiasaan yang dijalaninya sebelum berlaga adalah minum segelas kopi dan mengunggahnya di media sosialnya.

Viktor Axelsen

“Iya, saya hanya punya satu ritual saya sebelum pertandingan, yaitu mengunggah foto saya minum kopi sebelum berlaga di media sosial saya,” ujar Axelsen dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 18 Juni 2023.

“Dan saya juga selalu menyiapkan peralatan saya sehari sebelum pertandingan. Sedih, hanya itu ritual yang saya punya,” lanjutnya.

Ritual wajib Axelsen pun terbukti berhasil membawanya menampilkan kinerja apik dan mengukir prestasi manis di dunia bulu tangkis. Axelsen bahkan kini merupakan pemain tunggal putra terbaik di dunia.

Axelsen telah mendominasi dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, hingga perbaruan ranking teranyar dari BWF pada Selasa (20/6/2023), dia telah menduduki peringkat satu dunia selama 82 pekan berturut-turut.

Halaman:
1 2
