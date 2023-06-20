Advertisement
Nginap di Hotel yang Sama, Ganda Putri Korsel Kim So Yeong Senang Bisa Jumpa Alexis Mac Allister

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |09:52 WIB
Nginap di Hotel yang Sama, Ganda Putri Korsel Kim So Yeong Senang Bisa Jumpa Alexis Mac Allister
Pebulutangkis ganda putri Korea Selatan, Kim So Yeong senang bisa jumla pemain Argentina, Alexis Mac Allister di Jakarta. (Foto: Instagram/8.0_7.3)
JAKARTA – Tak hanya para pencinta sepakbola Tanah Air, pebulutangkis ganda putri Korea Selatan, Kim So Yeong juga ikut senang dengan hadirnya Tim Nasional (Timnas) Argentina di Indonesia. Pasalnya Kim So Yeong berhasil berjumpa dan bahkan foto bareng dengan pemain top dunia seperti Alexis Mac Allister.

Seperti yang diketahui, pebulutangkis top dunia saat ini sedang berada di Jakarta untuk mengikuti Indonesia Open yang digelar di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada 13-18 Juni 2023. Momen digelarnya Indonesia Open 2023 tersebut pun bergantian dengan laga Timnas Indonesia vs Argentina.

Kebetulan, La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- melakoni laga FIFA Matchday kontra Timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Senin 9 Juni 2023 malam WIB. Karena itu, tim besutan Lionel Scaloni itu menginap di kawasan Senayan.

Kim So Yeong bersama Alexis Mac Allister

Bak takdir, Kim So Yeong menginap di hotel yang sama dengan para pemain Timnas Argentina. Alhasil, dia bisa bertemu dengan Mac Allister dan langsung mengajak pemain anyar Liverpool itu untuk berfoto bersama.

Foto itu pun diunggah Kim So Yeong di Instagram-nya, @8.0_7.3, pada Senin 19 Juni 2023. Pemain berusia 30 tahun itu merasa beruntung sekaligus tak menyangka bisa bertatap muka dengan mantan gelandang Brighton and Hove Albion tersebut.

