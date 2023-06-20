Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gagal di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Alih Profesi Jadi Pelawak Istora Senayan

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |05:42 WIB
Gagal di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Alih Profesi Jadi Pelawak Istora Senayan
Momen Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan jadi pelawak di Istora Senayan (Foto: PBSI)
A
A
A

GAGAL di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan justru alih profesi jadi pelawak Istora Senayan. Hal itu membuat penonton di Istora Senayan bergemuruh melihat aksi kocak kedua pebulu tangkis senior Indonesia tersebut.

Berstatus sebagai top delapan di ranking BWF, tidak serta merta membuat ganda putra Ahsan/Hendra luput dari kekalahan. Nyatanya ganda putra dengan julukan The Daddies ini kalah di Indonesia Open 2023 melawan rekan senegara yakni Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan

The Daddies pulang membawa kekalahan 21-18, 19-21, dan 21-23. Sebelumnya mereka sempat unggul di gim pertama. Keadaan berbalik sejak memasuki set kedua dan ketiga.

Meski gagal di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan Hendra Setiawan justru alih profesi jadi pelawak Istora Senayan. Legenda bulu tangkis yang terkenal serius di lapangan ternyata bisa melawak.

Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Twitter SPOTV Indonesia. Dalam akun itu memperlihatkan Ahsan/Hendra berjalan memasuki lapangan dengan membawa perlengkapan bertanding.

Keduanya terlihat sangat siap melawan pasangan Pramudya/Yeremia. Mohammad Ahsan terlihat berjalan duluan. Hendra Setiawan mengikut di belakangannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement