Gagal di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan Justru Alih Profesi Jadi Pelawak Istora Senayan

GAGAL di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan justru alih profesi jadi pelawak Istora Senayan. Hal itu membuat penonton di Istora Senayan bergemuruh melihat aksi kocak kedua pebulu tangkis senior Indonesia tersebut.

Berstatus sebagai top delapan di ranking BWF, tidak serta merta membuat ganda putra Ahsan/Hendra luput dari kekalahan. Nyatanya ganda putra dengan julukan The Daddies ini kalah di Indonesia Open 2023 melawan rekan senegara yakni Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.

The Daddies pulang membawa kekalahan 21-18, 19-21, dan 21-23. Sebelumnya mereka sempat unggul di gim pertama. Keadaan berbalik sejak memasuki set kedua dan ketiga.

Meski gagal di Indonesia Open 2023, Mohammad Ahsan Hendra Setiawan justru alih profesi jadi pelawak Istora Senayan. Legenda bulu tangkis yang terkenal serius di lapangan ternyata bisa melawak.

Terlihat dalam video yang diunggah oleh akun Twitter SPOTV Indonesia. Dalam akun itu memperlihatkan Ahsan/Hendra berjalan memasuki lapangan dengan membawa perlengkapan bertanding.

Keduanya terlihat sangat siap melawan pasangan Pramudya/Yeremia. Mohammad Ahsan terlihat berjalan duluan. Hendra Setiawan mengikut di belakangannya.