Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Kalah Saing dengan Ducati dan KTM, Franco Morbidelli Akui Tim-Tim Pabrikan Jepang Sedang Tertinggal

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |12:51 WIB
Kalah Saing dengan Ducati dan KTM, Franco Morbidelli Akui Tim-Tim Pabrikan Jepang Sedang Tertinggal
Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli. (Foto: MotoGP)
A
A
A

OBERLUNGWITZ – Pembalap Tim Monster Energy Yamaha, Franco Morbidelli mengakui bahwa tim-tim pabrikan Jepang mengalami masalah krisis untuk bisa terus berkembang di MotoGP. Alhasil, kini tim seperti Honda dan Yamaha kalah saing dengan tim pabrikan Eropa seperti Ducati dan KTM.

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa saat ini MotoGP didominasi oleh motor-motor keluaran Ducati. Mungkin hanya KTM dan Aprilia yang bisa memberikan tekanan untuk tim pabrikan Italia tersebut.

Melihat hal tersebut, Morbidelli menilai sulit bagi tim pabrikan Jepang untuk bersaing. Pasalnya, tim pabrikan Eropa, yang mengamankan posisi 1-11 di Sachsenrin (1-9 Ducati) contohnya, telah berkembang pesat dibanding tahun lalu.

Pada MotoGP Jerman 2023 lalu, rider berusia 28 tahun itu menjadi pembalap terbaik dari tim pabrikan Jepang yang finis di Sachsenring di atas Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan pembalap LCR Honda, Takaaki Nakagami. Sedangkan, tiga pembalap Honda lainnya, Marc Marquez, Joan Mir dan Alex Rins, absen karena mengalami cedera.

Franco Morbidelli

“Masalahnya, tahun ini semuanya berbeda. Semua orang bisa meningkat pesat. Namun demikian, saya harus berterima kasih kepada kru. Anda membuat keputusan yang tepat dan mendapatkan hasil maksimal dari paket yang ada,” ucap Morbidelli, melansir dari Speedweek, Selasa (20/6/2023).

“Oke, saya pembalap terbaik dengan motor Jepang, kita harus mengambil jalan itu. Kami harus membawa hal-hal positif kecil ini bersama kami, berefleksi dan bersiap untuk langkah selanjutnya,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement