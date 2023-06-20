Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Sama-Sama Kendarai Motor yang Tak Kompetitif, Fabio Quartararo Akui Senasib dengan Marc Marquez

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |07:47 WIB
Sama-Sama Kendarai Motor yang Tak Kompetitif, Fabio Quartararo Akui Senasib dengan Marc Marquez
Momen Marc Marquez duel dengan Fabio Quartararo. (Foto: MotoGP)
A
A
A

DUA pembalap top Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha) dan Marc Marquez (Repsol Honda) saat ini tengah terpuruk di MotoGP 2023. Semua itu tak terlepas dari nasib kedua pembalap tersebut yang sama-sama memiliki motor yang buruk di musim ini.

Tak dapat dipungkiri, Honda dan Yamaha kini mulai ditinggal oleh tim-tim pabrikan lainnya, terutama Ducati. Bisa dikatakan motor RC213V milik Honda dan YZR-M1 punya Yamaha sudah mulai kesulitan bersaing dengan tim-tim lain.

Dampaknya, dua pembalap hebat seperti Quartararo dan Marquez pun kini kesulitan meraih kemenangan. Jangankan kemenangan, berada di posisi lima besar saja kini sangat sulit untuk dicapai oleh kedua rider tersebut.

Seperti halnya Quartararo, sang juara MotoGP 2021 itu sudah empat balapan terakhir tak pernah finis di peringkat lima besar. Pada seri terakhir, yakni di GP Jerman, El Diablo harus puas finis di posisi 13.

Marc Marquez

Sementara Marquez lebih parah, sudah tiga balapan terakhir yang diikutinya ia selalu gagal menyelesaikan balapan. Pada GP Jerman ia memutuskan untuk tak balapan usai mengalami serangkaian kecelakaan di Sirkuit Sachsenring.

Semua itu penyebabnya adalah motor yang kurang kompetitif. Menurut Quartararo, Honda sejatinya memiliki motor yang lebih baik ketimbang Yamaha.

Halaman:
1 2
