HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Belanda 2023 Minggu Ini: Marc Marquez Comeback Fantastis atau Bikin Masalah Lagi?

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |04:14 WIB
Jadwal MotoGP Belanda 2023 Minggu Ini: Marc Marquez Comeback Fantastis atau Bikin Masalah Lagi?
Berikut jadwal MotoGP Belanda 2023 minggu ini (Foto: MotoGP)
JADWAL MotoGP Belanda 2023 minggu ini sudah bisa diketahui. Akankah Marc Marquez mampu comeback fantastis atau malah bikin ulah lagi seperti di MotoGP Jerman 2023?

Lanjutan seri kedelapan MotoGP 2023 berlanjut di Sirkuit Assen, Belanda. Para pembalap akan disibukkan dengan agenda padat mulai dari latihan bebas hingga balapan utama.

Marc Marquez

Sebelumnya, para pembalap sudah melewati MotoGP Jerman 2023. Jorge Martin dari tim Pramac Ducati berhasil keluar sebagai juaranya.

Mengekor di posisi kedua dan ketiga ada Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) dan Johann Zarco, yang juga dari Pramac Ducati. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez tak mengikuti rangkaian balapan utama.

Secara mendadak, Marquez mundur jelang balapan dimulai. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu mengaku tak siap melintas di Sirkuit Sachsenring, Minggun 18 Juni 2023 silam.

Sebelum ambil keputusan undur diri, Marquez sempat jadi perbincangan pencinta MotoGP. Penyebabnya, Marquez sempat terlibat insiden dengan Johann Zarco.

Itu terjadi di sesi latihan bebas 2 MotoGP Jerman 2023. Ketika itu, Marquez kehilangan kendali di tikungan kelima. Bersamaan dengan itu, ia menyenggol Johann Zarco, yang baru keluar dari pit lane.

