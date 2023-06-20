Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Red Bull Racing Sabet Kemenangan Ke-100 di F1, Christian Horner Jemawa

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |16:42 WIB
Red Bull Racing Sabet Kemenangan Ke-100 di F1, Christian Horner Jemawa
Christian Horner jemawa usai Red Bull Racing sabet kemenangan ke-100 di F1 (Foto: Reuters)
KEPALA tim Red Bull Racing, Christian Horner jemawa usai timnya berhasil menyabet kemenangan ke-100 di ajang F1 setelah Max Verstappen menjadi pemenang di F1 GP Kanada 2023. Menurutnya, Red Bull Racing saat ini merupakan tim yang sangat kuat.

Sebagaimana diketahui, gelaran F1 GP Kanada 2023 telah usai dilaksanakan pada Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Dalam balapan itu, Max Verstappen keluar sebagai pemenang dengan mengasapi Fernando Alonso (Aston Martin) dan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas).

Max Verstappen

Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-100 bagi tim yang bermarkas di Milton Keynes, Inggris itu sepanjang berkiprah di F1. Sejak pertama kali terjun di kelas utama pada 2005, mereka baru mendapatkan kemenangan perdana pada 2009 melalui Seastian Vettel.

Akan tetapi, kini mereka telah meraih 100 kemenangan dari 355 balapan. Tak hanya itu, mereka juga sukses meraih 89 lap terbaik dan 88 pole position. Bahkan, mereka juga mengantongi enam gelar juara dunia yang mana empat diantaranya didapat Sebastian Vettel dan dua dari Max Verstappen.

Pada musim 2023 ini, Red Bull Racing juga berhasil memenangkan semua seri dalam delapan balapan. Hebatnya lagi, mereka juga merupakan pemenang dalam 18 dari 19 balapan terakhir di F1 yang mana hanya George Russel dari Mercedes AMG Petronas yang berhasil memutus raihan tersebut di F1 GP Brasil 2022 lalu.

Menanggapi keberhasilan itu, Christian Horner pun mengakui jika Red Bull Racing merupakan tim yang sangat kuat saat ini. Dia juga optimistis timnya bisa menyapu bersih semua seri yang ada di F1 2023 dengan kemenangan.

