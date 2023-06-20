Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Fernando Alonso Beberkan Penyebab Gagal Juara di F1 GP Kanada 2023, Bawa-Bawa Lewis Hamilton!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |02:00 WIB
Fernando Alonso Beberkan Penyebab Gagal Juara di F1 GP Kanada 2023, Bawa-Bawa Lewis Hamilton!
Fernando Alonso ketika membalap di F1 GP Kanada 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Aston Martin, Fernando Alonso beberkan penyebab gagal juara di F1 GP Kanada 2023. Alonso mengatakan pertarungan ketatnya dengan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) menjadi salah satu faktor dirinya gagal menjadi pemenang di seri tersebut.

Gelaran F1 GP Kanada 2023 sudah usai dilangsungkan di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Dalam balapan itu, Max Verstappen (Red Bull Racing) keluar sebagai pemenang diikuti Fernando Alonso dan Lewis Hamilton yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga.

Fernando Alonso

Fernando Alonso terlibat duel sengit dengan Lewis Hamilton. Memulai balapan dari posisi ketiga, Alonso mampu merangsek ke posisi kedua di awal balapan, namun dia kehilangan posisinya usai disalip Hamilton.

Akan tetapi, Fernando Alonso berhasil kembali merebut posisi kedua dari Lewis Hamilton. Setelahnya, pembalap asal Spanyol itu sukses menjaga posisi runner-up dari mantan rekan satu timnya itu.

Selepas balapan, Fernando Alonso mengaku sangat puas dengan finis di urutan kedua di F1 GP Kanada 2023. Dirinya bahkan mengaku raihan tersebut sesuai dengan apa yang dia harapkan.

“Saya tahu kami bisa membawa pulang tempat kedua ini, saya sangat puas. Secara keseluruhan, ini adalah balapan yang saya harapkan,” kata Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/37/2945343/max-verstappen-beberkan-rencananya-jika-pensiun-dari-f1-o41o9Ail1t.JPG
Max Verstappen Beberkan Rencananya jika Pensiun dari F1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944830/franz-tost-rayakan-natal-dengan-penuh-kesedihan-usai-berpisah-dengan-alphatauri-6ohtUpurGQ.jpg
Franz Tost Rayakan Natal dengan Penuh Kesedihan Usai Berpisah dengan AlphaTauri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944712/red-bull-racing-tak-buru-buru-cari-pembalap-pendamping-max-verstappen-untuk-f1-2025-masih-percaya-sergio-perez-ibfRyKSa8X.JPG
Red Bull Racing Tak Buru-Buru Cari Pembalap Pendamping Max Verstappen untuk F1 2025, Masih Percaya Sergio Perez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/25/37/2944822/carlos-sainz-tuntut-kejelasan-soal-kontrak-baru-dari-scuderia-ferrari-sebelum-f1-2024-digelar-FncRrOpfHY.JPG
Carlos Sainz Tuntut Kejelasan soal Kontrak Baru dari Scuderia Ferrari Sebelum F1 2024 Digelar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/23/37/2944026/lewis-hamilton-masih-berpeluang-juara-dunia-pada-2024-legenda-f1-ini-jelaskan-alasannya-b8ZXuMbovY.JPG
Lewis Hamilton Masih Berpeluang Juara Dunia pada 2024, Legenda F1 Ini Jelaskan Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/21/37/2942970/max-verstappen-ungkap-sirkuit-impian-yang-diharapkan-segera-gelar-balapan-f1-lagi-UK6DSgV8SR.JPG
Max Verstappen Ungkap Sirkuit Impian yang Diharapkan Segera Gelar Balapan F1 Lagi
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement