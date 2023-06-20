Fernando Alonso Beberkan Penyebab Gagal Juara di F1 GP Kanada 2023, Bawa-Bawa Lewis Hamilton!

PEMBALAP Aston Martin, Fernando Alonso beberkan penyebab gagal juara di F1 GP Kanada 2023. Alonso mengatakan pertarungan ketatnya dengan Lewis Hamilton (Mercedes AMG Petronas) menjadi salah satu faktor dirinya gagal menjadi pemenang di seri tersebut.

Gelaran F1 GP Kanada 2023 sudah usai dilangsungkan di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Dalam balapan itu, Max Verstappen (Red Bull Racing) keluar sebagai pemenang diikuti Fernando Alonso dan Lewis Hamilton yang masing-masing berada di posisi kedua dan ketiga.

Fernando Alonso terlibat duel sengit dengan Lewis Hamilton. Memulai balapan dari posisi ketiga, Alonso mampu merangsek ke posisi kedua di awal balapan, namun dia kehilangan posisinya usai disalip Hamilton.

Akan tetapi, Fernando Alonso berhasil kembali merebut posisi kedua dari Lewis Hamilton. Setelahnya, pembalap asal Spanyol itu sukses menjaga posisi runner-up dari mantan rekan satu timnya itu.

Selepas balapan, Fernando Alonso mengaku sangat puas dengan finis di urutan kedua di F1 GP Kanada 2023. Dirinya bahkan mengaku raihan tersebut sesuai dengan apa yang dia harapkan.

“Saya tahu kami bisa membawa pulang tempat kedua ini, saya sangat puas. Secara keseluruhan, ini adalah balapan yang saya harapkan,” kata Alonso dilansir dari Speedweek, Senin (19/6/2023).