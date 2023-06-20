Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Bawa Red Bull Racing Catatkan Rekor Apik Usai Menang di F1 GP Kanada 2023, Max Verstappen Beri Reaksi Begini

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |01:00 WIB
Bawa Red Bull Racing Catatkan Rekor Apik Usai Menang di F1 GP Kanada 2023, Max Verstappen Beri Reaksi Begini
Max Verstappen ketika membalap di F1 GP Kanada 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

PEMBALAP Red Bull Racing, Max Verstappen berhasil membawa timnya meraih kemenangan ke-100 dalam gelaran Formula 1 usai menang di F1 GP Kanada 2023, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Selepas balapan, Verstappen mengaku tidak pernah membayangkan bisa mencatatkan hasil tersebut untuk Red Bull Racing.

Start dari posisi terdepan di Sirkuit Gilles Villeneuve, Max Verstappen tampil ciamik. Dia berhasil mengunci posisi pertama sepanjang balapan hingga keluar sebagai pemenang dengan mengasapi Fernando Alonso (Aston Martin) dan Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas).

Max Verstappen

Dengan kemenangan itu, Max Verstappen kini telah meraih empat kemenangan secara beruntun. Pembalap asal Belanda itu juga sukses meraih enam kemenangan dari delapan seri F1 2023.

Selain itu, Max Verstappen juga berhasil meraih podium pertama untuk yang ke-85 kalinya di F1 sekaligus mengantarkan Red Bull Racing menyabet kemenangan ke-100 mereka di kelas utama. Red Bull Racing juga masih belum terkalahkan sepanjang tahun ini dengan memenangkan sembilan balapan beruntun yang mana satu diantaranya diraih pada akhir musim 2022 lalu.

Oleh sebab itu, Max Verstappen sangat kegirangan bisa membawa Red Bull Racing meraih catatan apik tersebut di ajang F1. Verstappen mengatakan jika raihan itu merupakan sebuah bonus yang luar biasa dalam kariernya sebagai pembalap.

“Ketika saya datang ke Formula 1, saya tidak pernah memimpikan angka seperti itu. Tujuan besar saya selalu menjadi juara dunia dan segalanya setelah itu adalah bonus yang luar biasa bagi saya,” kata Vetstappen dilansir dari Speedweek, Senin (19/6/2023).

Halaman:
1 2
