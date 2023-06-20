Advertisement
HOME SPORTS BASKET

Hasil IBL 2023 Hari Ini: Satria Muda Pertamina dan RANS PIK Basketball Kompak Raih Kemenangan

Muhammad Gazza , Jurnalis-Selasa, 20 Juni 2023 |21:44 WIB
Hasil IBL 2023 Hari Ini: Satria Muda Pertamina dan RANS PIK Basketball Kompak Raih Kemenangan
RANS PIK Basketball berhasil meraih kemenangan atas Mountain Gold Timika di lanjutan IBL 2023 (Foto: Instagram/ranspikbasketball)
A
A
A

HASIL IBL 2023 hari ini, Selasa 20 Juni 2023 akan dibahas Okezone. Satria Muda Pertamina dan RANS PIK Basketball berhasil meraih kemenangan di laga lanjutan IBL musim ini.

Dimulai dari Satria Muda Pertamina. Berhadapan dengan Dewa United Banten, mereka sukses mendulang kemenangan dengan skor 78-68.

Satria Muda Pertamina

Pada kuarter pertama, Satria Muda Pertamina langsung tancap gas dan meraih keunggulan enam poin dari Dewa United Banten dengan skor 20-14. Skuad suhan Youbel Sondakh itu bermain percaya diri sehingga mampu unggul atas Dewa United Banten.

Pada kuarter kedua, Dewa United Banten berhasil bangkit dan mencetak tambahan 16 poin. Namun, Satria Muda Pertamina masih unggul dengan skor 31-28 di paruh pertama.

Selepas jeda, Satria Muda Pertamina kian memanas dan menambahkan 29 poin. Mereka pun berhasil unggul jauh dengan skor 60-45.

Memasuki kuarter keempat, Dewa United Banten berusaha keras mengejar ketertinggalan mereka. Akan tetapi, Arki Wisnu cs tampil perkasa dan berhasil menjaga keunggulan dengan skor akhir 78-68.

Halaman:
1 2
