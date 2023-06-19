Segini Gaji Fantastis Pembalap Marc Marquez di MotoGP

GAJI fantastis pembalap Marc Marquez di MotoGP menarik dikulik. Sebab, dia jadi pembalap bintang di pentas MotoGP.

Marc Marquez jadi salah satu pembalap terbaik di pentas MotoGP. Dia sudah membuktikan ketangguhannya dengan merebut sederet gelar juara.

Total, Marquez sudah 9 kali juara. Enam gelar di antaranya didapat pembalap berjuluk The Baby Alien itu di kelas MotoGP.

Dengan kiprah yang luar biasa, tak heran jika Marquez bisa mendapat bayaran selangit selama berkarier di MotoGP. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Senin (19/6/2023), Marquez mendapat gaji sebesar 14,9 juta euro setara Rp242 miliar.

Bayaran ini membuatnya menjadi pembalap dengan gaji tertinggi di MotoGP saat ini. Jika dibandingkan dengan Francesco Bagnaia yang bertengger di posisi kedua dalam daftar gaji tertinggi pembalap MotoGP 2023, bayaran Marquez masih terpaut sangat tinggi.