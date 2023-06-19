Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Cerita Tunggal Putri Andalan Indonesia Gregoria Mariska, Mulai Biasakan Diri Naik Transportasi Umum

Bagas Abdiel , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |20:43 WIB
Cerita Tunggal Putri Andalan Indonesia Gregoria Mariska, Mulai Biasakan Diri Naik Transportasi Umum
Gregoria Mariska Tunjung kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)
A
A
A

JAKARTA – Tunggal putri andalan Indonesia, Gregoria Mariska Tunjung, bercerita soal kebiasan barunya. Dia mengaku mulai membiasakan diri untuk menggunakan transportasi umum di berbagai kesempatan.

Hal itu pun turut dilakukan Gregoria kala hadir di Istora Senayan, Jakarta, pada semifinal Indonesia Open 2023, Sabtu 16 Juni 2023. Saat ditemui MNC Portal Indonesia di Istora, Gregoria bercerita tentang kebiasaannya naik transportasi umum akhir-akhir ini, salah satunya Mass Rapid Transit atau MRT.

Gregoria Mariska Tunjung

Pada saat ditemui tersebut, Gregoria sendiri hendak pulang dari Istora dengan menggunakan transportasi MRT. Kala itu, ia berencana untuk mengunjungi salah satu mall di Jakarta Pusat.

Pemain asal Wonogiri ini pun menjelaskan bahwa dalam menggunakan transportasi publik tersebut, ia tampil dengan apa adanya. Artinya tanpa menggunakan masker atau pun menutupi diri meski sosoknya adalah seorang public figure.

Gregoria sendiri tidak takut merasa terganggu jika ada yang mengenali dirinya ketika naik transportasi umum. Bahkan berdasarkan pengalamannya sejauh ini, ia tidak banyak mengalami gangguan ketika menggunakan MRT sebagai pilihan moda transportasinya.

Halaman:
1 2
