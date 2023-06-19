Mulai Besok! Pebulu Tangkis Indonesia Siap Berjuang di Taipei Open 2023, Live di iNews, New Home of Badminton

WAKIL-wakil Indonesia siap meneruskan perjuangannya di Taipei Open 2023 mulai besok, Selasa 20 Juni 2023. Turnamen ini sekaligus menjadi penutup rangkaian BWF World Tour di Asia yang digelar sepanjang Mei hingga Juni.

Di BWF Super 300 ini, Indonesia mengikutsertakan 11 wakil terbaiknya. Namun sayangnya, skuad Merah Putih tidak akan diperkuat oleh wakil-wakil andalan di nomor ganda putra. Tak hanya itu, Indonesia juga tidak menurunkan skuad utama di turnamen ini.

Meski begitu, terdapat 5 wakil Indonesia yang menduduki daftar unggulan turnamen. Di antaranya, ada Chico Aura Dwi Wardoyo (8) di nomor tunggal putra.

Kemudian, di ganda putri, ada Febriana Dwipuji/Amalia Cahaya (1), dan Lanny Tria/Ribka Sugiarto (4). Lalu, Rehan Naufal/Lisa Ayu (2) dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas (3) di nomor ganda campuran.

Tak hanya itu, enam wakil lainnya pun akan turut bertanding demi membawa pulang gelar juara. Menariknya, di nomor tunggal putra, akan kembali diisi oleh Tommy Sugiarto yang comeback di turnamen BWF World Tour ini.

Kemudian, satu-satunya wakil di nomor tunggal putri akan diisi oleh Putri Kusuma Wardani. Lalu, di nomor ganda putri, ada Meilysa Trias Puspitasari/Rachel Allessya Rose juga yang siap berlaga.