HOME SPORTS MOTOGP

Penyebab Marc Marquez Mendadak Mundur dari MotoGP Jerman 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |11:28 WIB
Penyebab Marc Marquez Mendadak Mundur dari MotoGP Jerman 2023
Marc Marquez mundur di MotoGP Jerman 2023. (Foto: Instagram/@marcmarquez93)
A
A
A

PENYEBAB Marc Marquez mendadak mundur dari MotoGP Jerman 2023 akan diulas Okezone. Keputusan mundur sendiri diambil Marquez hanya beberapa menit jelang bergulirnya balapan utama MotoGP Jerman 2023 yang digelar di Sirkuit Sachsenring, Minggu 18 Juni 2023 pukul 19.00 WIB.

Sebelum memutuskan mundur, Marquez memang mengalami kecelakaan di sesi pemanasan MotoGP Jerman 2023. Mentas di Sirkuit Sachsenring pada Minggu 19 Juni 2023 sore WIB, pembalap berjuluk The Baby Alien itu terjatuh di tikungan ketujuh.

Marc Marquez

Tetapi, Marquez sejatinya dipastikan fit untuk menjalani balapan, meski mengalami kecelakaan itu. Namun, dia tetap memilih mundur. Kabar itu pun disampaikan langsung pihak MotoGP kurang dari satu jam dari dimulainya balapan utama.

“Breaking: Marc Marquez telah memutuskan untuk mundur dari MotoGP Jerman karena kecelakaan yang dialaminya saat Warm Up hari ini. Kami akan merindukanmu, Marc,” tulis MotoGP di Instagram.

Penyebab Marquez mendadak mundur pun akhirnya jadi tanda tanya. Disinyalir, hal itu karena kondisinya yang sudah kurang kompetitif kala mentas di MotoGP Jerman 2023.

Marquez memang tampak kesulitan tampil dengan apik di Sirkuit Sachsenring sejak rangkaian hari pertama. Dia bahkan sampai harus berulang kali terjatuh kala hendak melaju dengan cepat.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
