Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Rentetan Kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 Bikin Pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami Ikut Ketakutan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |10:41 WIB
Rentetan Kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 Bikin Pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami Ikut Ketakutan
Takaaki Nakagami cemas hal yang menimpa Marc Marquez terjadi kepada dirinya (Foto: Twitter/takanakagami30)
A
A
A

RENTETAN kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 bikin pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami ikut ketakutan. Sebab, dia mengendarai motor yang sama dengan Marc Marquez dari Repsol Honda, yaitu RC213V.

The Baby Alien – julukan Marc Marquez – jatuh berulang kali dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga pemanasan pada MotoGP Jerman 2023. Dia mengalami highside ketika sedang berusaha menaklukkan tikungan ketujuh hingga membuatnya terlempar ke luar lintasan dan berakhir di dinding pembatas.

Marc Marquez

Akibat kecelakaan tersebut, Marc Marquez mengalami retak tulang pada jarinya. Marquez sebenarnya masih dinyatakan fit untuk balapan, namun memilih mundur dari balapan utama.

Nakagami mengatakan bahwa dirinya tepat berada di belakang Marquez ketika insiden itu terjadi. Namun, dia menilai sebenarnya pembalap tim pabrikan Honda itu tak melakukan kesalahan apa pun selain kehilangan cengkraman pada ban belakangnya.

“Sejujurnya, sebelum dia mengalami kecelakaan, saya berada di belakangnya. Saya tidak bisa melihat ada yang salah dengan tunggangannya,” kata Nakagami dilansir dari Crash, Senin (19/6/2023).

“Kecepatannya bagus. Saya tidak melihat, dari belakang, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia kehilangan bagian belakang. Sepeda tidak menghentikan putaran itu. Saya melihat highside yang besar,” tambahnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement