Rentetan Kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 Bikin Pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami Ikut Ketakutan

Takaaki Nakagami cemas hal yang menimpa Marc Marquez terjadi kepada dirinya (Foto: Twitter/takanakagami30)

RENTETAN kecelakaan Marc Marquez di MotoGP Jerman 2023 bikin pembalap LCR Honda Takaaki Nakagami ikut ketakutan. Sebab, dia mengendarai motor yang sama dengan Marc Marquez dari Repsol Honda, yaitu RC213V.

The Baby Alien – julukan Marc Marquez – jatuh berulang kali dari sesi latihan bebas, kualifikasi, hingga pemanasan pada MotoGP Jerman 2023. Dia mengalami highside ketika sedang berusaha menaklukkan tikungan ketujuh hingga membuatnya terlempar ke luar lintasan dan berakhir di dinding pembatas.

Akibat kecelakaan tersebut, Marc Marquez mengalami retak tulang pada jarinya. Marquez sebenarnya masih dinyatakan fit untuk balapan, namun memilih mundur dari balapan utama.

Nakagami mengatakan bahwa dirinya tepat berada di belakang Marquez ketika insiden itu terjadi. Namun, dia menilai sebenarnya pembalap tim pabrikan Honda itu tak melakukan kesalahan apa pun selain kehilangan cengkraman pada ban belakangnya.

“Sejujurnya, sebelum dia mengalami kecelakaan, saya berada di belakangnya. Saya tidak bisa melihat ada yang salah dengan tunggangannya,” kata Nakagami dilansir dari Crash, Senin (19/6/2023).

“Kecepatannya bagus. Saya tidak melihat, dari belakang, bahwa dia melakukan sesuatu yang salah. Tapi dia kehilangan bagian belakang. Sepeda tidak menghentikan putaran itu. Saya melihat highside yang besar,” tambahnya.