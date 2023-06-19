Advertisement
MOTOGP

Juara MotoGP Jerman 2023, Jorge Martin: Kemenangan yang Sangat Emosional!

Hakiki Tertiari , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |04:43 WIB
Juara MotoGP Jerman 2023, Jorge Martin: Kemenangan yang Sangat Emosional!
Jorge Martin berhasil asapi Francesco Bagnaia di MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

JUARA MotoGP Jerman 2023, Jorge Martin senang bukan main. Bagi pembalap Pramac Ducati itu, keberhasilan jadi juara merupakan momen yang sangat emosional.

Minggu 18 Juni 2023 malam WIB, Jorge Martin tampil menggila di Sirkuit Sachsenring. Ia langsung tancap gas untuk merangsek ke posisi terdepan.

Jorge Martin

Pembalap asal Spanyol itu berhasil menyalip rivalnya, Francesco Bagnaia, yang memulai balapan di posisi pertama. Sementara itu, Marco Bezzecchi juga tak mau kalah saing di posisi ketiga.

Duel antara Jorge Martin vs Baganai pun jadi tontonan yang sangat menghibur. Keduanya sama-sama ngotot membawa pulang poin penuh di balapan seri ketujuh MotoGP 2023.

Namun pada akhirnya, Jorge Martin mampu tampil konsisten sepanjang balapan. Dirinya sukses menahbiskan diri sebagai juara MotoGP Jerman 2023.

Kemenangan itu, sangat berharga bagi Jorge Martin. Sebab, ia bisa mengawinkan gelar sprint race dan balapan utama MotoGP Jerman 2023.

Halaman:
1 2

