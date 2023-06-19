Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Absen di Race MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez Indikasikan Bakal Comeback di MotoGP Belanda 2023

Muhammad Gazza , Jurnalis-Senin, 19 Juni 2023 |02:00 WIB
Absen di Race MotoGP Jerman 2023, Marc Marquez Indikasikan Bakal Comeback di MotoGP Belanda 2023
Marc Marquez indikasikan bakal comeback di MotoGP Belanda 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez memutuskan untuk mundur di sesi race alias balapan utama MotoGP Jerman 2023, yang digelar Minggu (18/6/2023) malam WIB. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- pun langsung mengindikasikan bakal comeback di seri berikutnya yakni MotoGP Belanda 2023 yang akan diselenggarakan pada pekan depan.

Marc Marquez secara mendadak memutuskan untuk absen dari balapan utama MotoGP Jerman 2023 yang diselenggarakan di Sirkuit Sachsenring, Jerman, Minggu (18/6/2023) malam WIB. Keputusan tersebut diambilnya sesaat sebelum balapan utama dimulai.

Marc Marquez

Pasalnya, Marc Marquez mengalami sejumlah insiden sepanjang gelaran MotoGP Jerman 2023 sejak Jumat (16/6/2023) hingga Minggu (18/6/2023). Tercatat, pembalap asal Spanyol itu terjatuh lima kali dalam sesi yang berbeda sampai saat sesi pemanasan yang digelar pada Minggu (18/6/2023) siang WIB.

"Setelah lima kali terjatuh, terutama pada saat pemanasan, saya merasa tidak siap untuk balapan. Jadi, saya memutuskan untuk tidak memaksanya," ujar Marc Marquez dilansir dari Crash, Minggu (18/6/2023).

"Saya tidak siap. Tubuh saya mendapatkan banyak benturan, terutama di bagian pergelangan kaki sampai ada retakan kecil," lanjutnya.

Halaman:
1 2
