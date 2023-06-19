Penyebab George Russell Gagal Finis di F1 GP Kanada 2023 Dibongkar Toto Wolff

PENYEBAB George Russell gagal finis di F1 GP Kanada 2023 dibongkar Toto Wolff. Toto Wolff selaku kepala tim Mercedes-AMG Petronas menjelaskan jika mobil yang dialami Russell mengalami masalah yang cukup berarti sehingga Russell gagal melanjutkan balapan.

Sebagaimana diketahui, F1 GP Kanada 2023 telah digelar di Sirkuit Gilles Vileneuve, Senin (19/6/2023) dini hari WIB. Dalam balapan itu, Max Verstappen (Red Bull Racing) keluar sebagai pemenang diikuti Fernando Alonso (Aston Martin) dan Lewis Hamilton (Mercedes-AMG Petronas).

Dalam balapan tersebut, tandem Lewis Hamilton yakni George Russell mengalami nasib yang berbeda dengannya. Russell mengalami insiden ketika balapan memasuki lap ke-16.

Kala itu, pembalap asal Inggris tersebut menabrak pembatas lintasan di tikungan ke-9. Akibat tabrakan tersebut membuat mobil yang digunakannya mengalami kerusakan dan memaksanya masuk ke jalur pit.

Kemudian, George Russell pun diputuskan untuk tidak melanjutkan balapan. Alhasil, Russell gagal meraih satu pun poin lantaran gagal finis di F1 GP Kanada 2023.