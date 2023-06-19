Hasil Race F1 GP Kanada 2023: Max Verstappen Asapi Fernando Alonso dan Lewis Hamilton!

HASIL Formula One (F1) GP Kanada 2023 sudah dapat diketahui. Berlangsung di Circuit Gilles Villeneuve, Senin (19/6/2023) dini hari WIB, Max Verstappen berhasil keluar sebagai juaranya.

Mengekor di posisi kedua, ada pembalap Aston Martin, Fernando Alonso, yang terpaut 9, 570 detik dari Verstappen. Kemudian, di posisi ketiga ada pembalap Mercedes AMG Petronas, Lewis Hamilton.

Jalannya Balapan

Verstappen mengawali balapan dengan sangat baik. Start sebagai pole position, pembalap Red Bull Racing itu tak alami kendala selama 70 putaran.

Sementara itu, pembalap Haas F1 Team, Nico Hulkenberg tak mampu mempertahankan posisinya. Sebelumnya, pembalap asal Jerman itu memulai balapan dari tempat kedua.

Namun seiring berjalannya balapan, ia malah terlempar dari posisi 10 besar. Hulkenberg hanya mampu finis di posisi ke-15 akhir F1 GP Kanada 2023.

Di sisi lain, Alonso dan Hamilton, mampu tampil konsisten. Alonso mulai merangsek ke posisi dua besar di awal balapan.

Setelah dapat momentum, pembalap asal Spanyol itu terus membuntuti Verstappen. Pun demikian dengan Hamilton, yang terus mengekor di belakang Alonso.