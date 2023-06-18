Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hary Tanoesoedibjo Beri Saran ke Pebulu Tangkis Indonesia Kelar Indonesia Open 2023: Soft Skill dan Mental Jadi Senjata untuk Menang!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:46 WIB
Hary Tanoesoedibjo Beri Saran ke Pebulu Tangkis Indonesia Kelar Indonesia Open 2023: Soft Skill dan Mental Jadi Senjata untuk Menang!
Hary Tanoesoedibjo saksikan final Indonesia Open 2023 di Istora Senayan (Foto: Aziz Indra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan saran kepada pebulu tangkis Indonesia kelar Indonesia Open 2023. Dia menilai soft skill dan mental bisa menjadi senjata untuk pebulu tangkis Tanah Air meraih kemenangan di setiap turnamen.

Selain itu, Hary Tanoesoedibjo menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2023 menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Perindo itu saat hadir langsung ke Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (18/6/2023).

Hary Tanoesoedibjo

“Tentunya suatu kehormatan (bisa menggelar Indonesia Open 2023) tapi bisa dikatakan ini wajar. Karena prestasi bulutangkis sudah ada wajah di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sangat mudah menyelenggarakan event seperti ini,” kata Hary Tanoe kepada Tim MNC.

Hary Tanoesoedibjo menilai cabang olahraga bulu tangkis Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Dia pun memberikan saran kepada atlet-atlet untuk meningkatkan kemampuan dan mental mereka demi meraih kemenangan di setiap ajang.

“Saya rasa atlet-atlet PBSI berkembang baik ada kemajuan sangat pesat. Ke depan saya lihat semakin banyak peminatnya untuk bulutangkis dan semakin berkembang,” jelas Hary Tanoe.

“Jadi kemampuan teknis itu suatu hal. Kemampuan teknis itu penting, dan yang sangat penting adalah soft skill dan mental. Ini jadi senjata ketika masuk ring itu untuk menang,” imbuhnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement