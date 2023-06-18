Hary Tanoesoedibjo Beri Saran ke Pebulu Tangkis Indonesia Kelar Indonesia Open 2023: Soft Skill dan Mental Jadi Senjata untuk Menang!

JAKARTA – Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo memberikan saran kepada pebulu tangkis Indonesia kelar Indonesia Open 2023. Dia menilai soft skill dan mental bisa menjadi senjata untuk pebulu tangkis Tanah Air meraih kemenangan di setiap turnamen.

Selain itu, Hary Tanoesoedibjo menilai penyelenggaraan Indonesia Open 2023 menjadi sebuah kehormatan bagi Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Perindo itu saat hadir langsung ke Istora Senayan, Jakarta pada Minggu (18/6/2023).

“Tentunya suatu kehormatan (bisa menggelar Indonesia Open 2023) tapi bisa dikatakan ini wajar. Karena prestasi bulutangkis sudah ada wajah di Indonesia selama berpuluh-puluh tahun. Sangat mudah menyelenggarakan event seperti ini,” kata Hary Tanoe kepada Tim MNC.

Hary Tanoesoedibjo menilai cabang olahraga bulu tangkis Indonesia semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Dia pun memberikan saran kepada atlet-atlet untuk meningkatkan kemampuan dan mental mereka demi meraih kemenangan di setiap ajang.

“Saya rasa atlet-atlet PBSI berkembang baik ada kemajuan sangat pesat. Ke depan saya lihat semakin banyak peminatnya untuk bulutangkis dan semakin berkembang,” jelas Hary Tanoe.

“Jadi kemampuan teknis itu suatu hal. Kemampuan teknis itu penting, dan yang sangat penting adalah soft skill dan mental. Ini jadi senjata ketika masuk ring itu untuk menang,” imbuhnya.