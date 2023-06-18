Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hadir di Istora Senayan, Hary Tanoesoedibjo Dukung Anthony Ginting di Final Indonesia Open 2023

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |21:32 WIB
Hadir di Istora Senayan, Hary Tanoesoedibjo Dukung Anthony Ginting di Final Indonesia Open 2023
Hary Tanoesoedibjo hadir di Istora Senayan untuk dukung Anthony Ginting di final Indonesia Open 2023 (Foto: Aziz Indra/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, hadir langsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2/2023). Hal tersebut dilakukan olehnya untuk memberikan dukungan langsung kepada tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting yang mentas di final Indonesia Open 2023.

Kedatangan Hary Tanoesoedibjo disambut oleh Ketua Panpel (Panitia Pelaksana) Indonesia Open 2023, Armand Darmadji. Setelahnya, dia langsung berjalan menuju arena pertandingan.

Hary Tanoesoedibjo

Sesampainya di dalam Istora Senayan, Ketua Umum Partai Perindo itu berjalan menuju podium. Dia mengalungkan medali emas kepada Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) yang berhasil keluar sebagai juara Indonesia Open 2023 di nomor ganda putra usai menumbangkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) lewat skor 21-17 dan 21-18.

Setelahnya, Hary Tanoesoedibjo naik ke tribun penonton untuk menyaksikan laga final Indonesia Open 2023 antara Anthony Ginting vs Viktor Axelsen (Denmark). Dia tampak sangat bersemangat memberikan dukungan kepada pebulu tangkis asal Cimahi itu.

Sayangnya, Anthony Ginting harus takluk dari Viktor Axelsen di gim pertama dengan skor 14-21. Ginting kesulitan keluar dari tekanan pebulu tangkis ranking satu dunia itu.

Pada jeda menuju gim kedua, Hary Tanoesoedibjo mengatakan jika dirinya optimistis Anthony Ginting bakal bangkit di gim kedua. Menurutnya, Ginting mampu tampil gemilang di gim pertama meski gagal mengamankan kemenangan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement