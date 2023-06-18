Hadir di Istora Senayan, Hary Tanoesoedibjo Dukung Anthony Ginting di Final Indonesia Open 2023

JAKARTA – Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, hadir langsung di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (18/6/2/2023). Hal tersebut dilakukan olehnya untuk memberikan dukungan langsung kepada tunggal putra Indonesia, Anthony Ginting yang mentas di final Indonesia Open 2023.

Kedatangan Hary Tanoesoedibjo disambut oleh Ketua Panpel (Panitia Pelaksana) Indonesia Open 2023, Armand Darmadji. Setelahnya, dia langsung berjalan menuju arena pertandingan.

Sesampainya di dalam Istora Senayan, Ketua Umum Partai Perindo itu berjalan menuju podium. Dia mengalungkan medali emas kepada Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) yang berhasil keluar sebagai juara Indonesia Open 2023 di nomor ganda putra usai menumbangkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik (Malaysia) lewat skor 21-17 dan 21-18.

Setelahnya, Hary Tanoesoedibjo naik ke tribun penonton untuk menyaksikan laga final Indonesia Open 2023 antara Anthony Ginting vs Viktor Axelsen (Denmark). Dia tampak sangat bersemangat memberikan dukungan kepada pebulu tangkis asal Cimahi itu.

Sayangnya, Anthony Ginting harus takluk dari Viktor Axelsen di gim pertama dengan skor 14-21. Ginting kesulitan keluar dari tekanan pebulu tangkis ranking satu dunia itu.

Pada jeda menuju gim kedua, Hary Tanoesoedibjo mengatakan jika dirinya optimistis Anthony Ginting bakal bangkit di gim kedua. Menurutnya, Ginting mampu tampil gemilang di gim pertama meski gagal mengamankan kemenangan.