Tangisan Anthony Ginting Pecah saat Bahas sang Ibu Kelar Final Indonesia Open 2023

Anthony Ginting tak kuasa tahan tangis saat bahas sang ibu kelar Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting tak kuasa menahan tangis saat menjalani konferensi pers kelar final Indonesia Open 2023. Tangisannya pecah kala dirinya mengingat sang ibu yang hadir di Istora Senayan untuk menyaksikannya mentas di final pada hari ini, Minggu (18/6/2023).

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting harus puas finis sebagai runner-up di Indonesia Open 2023. Ginting kalah dari wakil Denmark, Viktor Axelsen di laga puncak yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (18/6/2023) lewat dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Suasana haru pun dialami Anthony Ginting ketika dirinya kedapatan pertanyaan soal kehadiran orangtuanya di final Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis asal Cimahi itu pun berusaha untuk menjawab namun tangisnya tiba-tiba pecah.

Perlu diketahui, ibunda Anthony Ginting, Lucia Sriati tengah mengalami sakit. Sang ibu turut hadir di final dan menyaksikan Ginting dari pinggir lapangan dengan menggunakan kursi roda.

Oleh sebab itu, tangisan Anthony Ginting pecah lantaran sang ibu tetap berjuang menyaksikan dirinya tampil di final Indonesia Open 2023 meski kondisinya kurang baik. Sayangnya, Ginting gagal menaklukkan Viktor Axelsen dan harus puas keluar sebagai runner-up.