Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Tangisan Anthony Ginting Pecah saat Bahas sang Ibu Kelar Final Indonesia Open 2023

Bagas Abdiel , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |20:56 WIB
Tangisan Anthony Ginting Pecah saat Bahas sang Ibu Kelar Final Indonesia Open 2023
Anthony Ginting tak kuasa tahan tangis saat bahas sang ibu kelar Indonesia Open 2023 (Foto: Bagas Abdiel/MPI)
A
A
A

JAKARTA – Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting tak kuasa menahan tangis saat menjalani konferensi pers kelar final Indonesia Open 2023. Tangisannya pecah kala dirinya mengingat sang ibu yang hadir di Istora Senayan untuk menyaksikannya mentas di final pada hari ini, Minggu (18/6/2023).

Sebagaimana diketahui, Anthony Ginting harus puas finis sebagai runner-up di Indonesia Open 2023. Ginting kalah dari wakil Denmark, Viktor Axelsen di laga puncak yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (18/6/2023) lewat dua gim langsung dengan skor 14-21 dan 13-21.

Anthony Ginting

Suasana haru pun dialami Anthony Ginting ketika dirinya kedapatan pertanyaan soal kehadiran orangtuanya di final Indonesia Open 2023. Pebulu tangkis asal Cimahi itu pun berusaha untuk menjawab namun tangisnya tiba-tiba pecah.

Perlu diketahui, ibunda Anthony Ginting, Lucia Sriati tengah mengalami sakit. Sang ibu turut hadir di final dan menyaksikan Ginting dari pinggir lapangan dengan menggunakan kursi roda.

Oleh sebab itu, tangisan Anthony Ginting pecah lantaran sang ibu tetap berjuang menyaksikan dirinya tampil di final Indonesia Open 2023 meski kondisinya kurang baik. Sayangnya, Ginting gagal menaklukkan Viktor Axelsen dan harus puas keluar sebagai runner-up.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement