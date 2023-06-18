Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Presiden Jokowi Doakan Anthony Ginting Juara Indonesia Open 2023, Effendi Syahputra: Semangat untuk Raih Gelar

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |17:24 WIB
Presiden Jokowi Doakan Anthony Ginting Juara Indonesia Open 2023, Effendi Syahputra: Semangat untuk Raih Gelar
Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Presiden Jokowi mendoakan tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting untuk menjuarai Indonesia Open 2023. Melihat hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan apresiasinya.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung aksi Ginting saat tampil di semifinal Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023). Dalam laga tersebut, Ginting berhasil menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-15.

Anthony Ginting

Melihat kehadiran Presiden Jokowi di laga tersebut, Effendi Syahputra menyatakan apresiasinya terhadap Presiden Jokowi. Dia mengatakan jika hal tersebut menjadi bukti jika Presiden Jokowi sangat menyoroti olahraga.

"Ini membuktikan bahwa Presiden kita sangat konsen sekali dengan olahraga yang juga merupakan alat perjuangan bangsa," kata Effendi Syahputra, Minggu (18/6/2023).

Sementara itu, di laga final Indonesia Open 2023 Anthony Ginting akan menghadapi Viktor Axelsen (Denmark). Effendi Syahputra yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu berharap, setelah mendapat dukungan dari Jokowi langsung di semifinal, menambah motivasi Ginting untuk menjuarai turnamen tersebut.

"Kita berharap kedatangan Presiden ini menjadi sebuah tambahan energi semangat buat Ginting untuk merebut gelar juara," ucap politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/09/40/2860963/momen-tangisan-anthony-ginting-pecah-usai-ditonton-mendiang-sang-ibu-dengan-kursi-roda-di-final-indonesia-open-2023-0ZXhQfO3AY.jpg
Momen Tangisan Anthony Ginting Pecah Usai Ditonton Mendiang sang Ibu dengan Kursi Roda di Final Indonesia Open 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/01/40/2855295/kisah-markis-kido-hendra-setiawan-yang-cetak-sejarah-bagi-indonesia-di-australia-open-Wa8LjHgQW7.jpg
Kisah Markis Kido/Hendra Setiawan yang Cetak Sejarah bagi Indonesia di Australia Open
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/13/40/2845543/pbsi-buka-suara-soal-viktor-axelsen-yang-belum-terima-hadiah-uang-juara-indonesia-open-2023-sudah-dikirim-ke-bwf-FaGYIjwPBw.jpg
PBSI Buka Suara soal Viktor Axelsen yang Belum Terima Hadiah Uang Juara Indonesia Open 2023: Sudah Dikirim ke BWF
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/04/40/2840954/tangis-pebulu-tangkis-bintang-denmark-ini-pecah-saat-istora-senayan-takkan-gelar-indonesia-open-lagi-Fp3POipr6v.jpg
Tangis Pebulu Tangkis Bintang Denmark Ini Pecah saat Istora Senayan Takkan Gelar Indonesia Open Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/40/2837298/eks-pebulu-tangkis-china-ini-akui-kehebatan-pramudya-kusumawardana-yeremia-rambitan-hingga-mata-matai-bulu-tangkis-indonesia-aEhGcCREEd.jpg
Eks Pebulu Tangkis China Ini Akui Kehebatan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan hingga Mata-matai Bulu Tangkis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/24/40/2836379/pebulu-tangkis-kontroversi-india-persembahkan-gelar-untuk-markis-kido-usai-raih-juara-indonesia-open-2023-ZevNISCF9O.jpg
Pebulu Tangkis Kontroversi India Persembahkan Gelar untuk Markis Kido Usai Raih Juara Indonesia Open 2023
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement