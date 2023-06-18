Presiden Jokowi Doakan Anthony Ginting Juara Indonesia Open 2023, Effendi Syahputra: Semangat untuk Raih Gelar

JAKARTA – Presiden Jokowi mendoakan tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting untuk menjuarai Indonesia Open 2023. Melihat hal itu, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra menyatakan apresiasinya.

Presiden Jokowi menyaksikan langsung aksi Ginting saat tampil di semifinal Indonesia Open 2023 di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023). Dalam laga tersebut, Ginting berhasil menang lewat dua gim langsung dengan skor 21-17 dan 21-15.

Melihat kehadiran Presiden Jokowi di laga tersebut, Effendi Syahputra menyatakan apresiasinya terhadap Presiden Jokowi. Dia mengatakan jika hal tersebut menjadi bukti jika Presiden Jokowi sangat menyoroti olahraga.

"Ini membuktikan bahwa Presiden kita sangat konsen sekali dengan olahraga yang juga merupakan alat perjuangan bangsa," kata Effendi Syahputra, Minggu (18/6/2023).

Sementara itu, di laga final Indonesia Open 2023 Anthony Ginting akan menghadapi Viktor Axelsen (Denmark). Effendi Syahputra yang merupakan bacaleg DPRD DKI Jakarta Dapil 7, yang meliputi Jakarta Selatan (Kecamatan Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Cilandak, Pesanggrahan, dan Setiabudi) itu berharap, setelah mendapat dukungan dari Jokowi langsung di semifinal, menambah motivasi Ginting untuk menjuarai turnamen tersebut.

"Kita berharap kedatangan Presiden ini menjadi sebuah tambahan energi semangat buat Ginting untuk merebut gelar juara," ucap politisi Partai Perindo, partai yang ditetapkan KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 itu.