Update Daftar Wakil Indonesia di Korea Open 2023: 9 Wakil Termasuk Jonatan Christie dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Mundur

UPDATE daftar wakil Indonesia di Korea Open 2023 akan dibahas di sini. Sebanyak 9 wakil Tanah Air termasuk Jonatan Christie (Tunggal putra) dan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (Ganda putri) mundur dari ajang level Super 500 itu.

Sebagai informasi, Korea Open 2023 akan digelar pada 18-23 Juli 2023 di Yeosu, Korea Selatan. Pebulu tangkis top dunia akan tampil di kompetisi itu demi memperebutkan total hadiah USD420 ribu atau setara Rp6 miliar.

PBSI awalnya merencanakan untuk mengirim 21 wakil untuk mentas di Korea Open 2023. Akan tetapi, dari daftar pemain yang dirilis BWF, terdapat sembilan wakil Tanah Air yang memutuskan untuk mundur.

Dimulai dari nomor tunggal putra, Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito tidak akan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Artinya, Indonesia hanya diwakilkan Anthony Sinisuka Ginting dan Chico Aura Dwi Wardoyo.

Di sisi lain, wakil Indonesia di nomor tunggal putri tidak mengalami perubahan. Dua wakil Tanah Air yakni Gregoria Mariska dan Putri Kusuma Wardani akan berjuang untuk memperebutkan gelar juara.

Sama halnya di nomor tunggal putri, sektor ganda putra juga tidak mengalami perubahan dan akan mengirimkan enam pasangan ke Korea Selatan. Mereka yakni Fajar Alfian/Rian Ardianto, Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan, Leo Rolly/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Shohibul Fikri, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon, dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan.