Final Indonesia Open 2023 Dibuka dengan Penampilan Meriah Andien dan Diskoria

JAKARTA – Ajang bulu tangkis bergengsi, Indonesia Open 2023, sudah memasuki babak final. Gelaran final Indonesia Open 2023 pun dibuka dengan hiburan konser musik yang meriah dari Andien dan Diskoria.

Final Indonesia Open 2023 digelar di Istora Senayan, Jakarta, hari ini, Minggu (18/6/2023). Dari pantauan MNC Portal Indonesia di lokasi, acara dimulai sekira pukul 10.00 WIB.

Acara final Indonesia Open 2023 dibuka oleh MC kondang Tanah Air, Valentino Simanjuntak. Para penonton yang mulai memadati Istora Senayan bersorak-sorai dengan gembira.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan pertunjukan drum band yang sangat apik. Lalu, parade tarian modern yang dipadukan dengan atraksi sirkus yang ringan semakin menambah semarak suasana.

Semakin siang, para penonton yang datang semakin ramai. Satu per satu kursi Istora Senayan yang berkapasitas 6.000 penonton itu pun mulai penuh.

Pada saat yang sama, Diskoria memulai konser musik dengan meriah. Mereka memainkan lagu duet dengan Dian Sastro yang berjudul Senerata Jiwa Lara.

Setelah itu, Andien naik ke atas panggung untuk berduet dengan Diskoria. Kehadirannya pun disambut meriah oleh tepuk tangan para penonton.

Penyanyi berusia 37 tahun itu pun membuka pertunjukannya dengan melantunkan salah satu lagu andalannya yakni Milikmu Selalu. Lalu, dia menyanyikan lagu keduanya yang berjudul Teristimewa.