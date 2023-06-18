Jadwal Siaran Langsung Final Indonesia Open 2023: Ada Anthony Ginting vs Viktor Axelsen, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung final Indonesia Open 2023 akan diulas Okezone dalam artikel ini. Laga seru yang turut akan menampilkan duel wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, vs Viktor Axelsen (Denmark) di Istora Senayan, Jakarta, pada Minggu (18/6/2023) mulai pukul 12.00 WIB ini dapat disaksikan secara live di MNCTV.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, Indonesia Open 2023, sudah memasuki babak final. Di partai puncak, Indonesia punya 1 wakil, yakni Anthony Ginting.

Ginting memastikan diri melesat ke babak final usai mengalahkan wakil China, Li Shi Feng. Bermain di Istora Senayan pada Sabtu 17 Juni 2023 malam WIB, pemain unggulan kedua itu menang 2 gim langsung atas Li Shi Feng dengan skor 21-17 dan 21-15.

Di babak final, Ginting akan bersua lawan yang lebih berat, yakni sang raja bulu tangkis dunia saat ini, yakni Viktor Axelsen. Sejauh ini, kedua pemain tercatat sudah 15 kali bertemu di berbagai ajang bergengsi.

Sayangnya, Ginting kalah telak secara rekor pertemuan melawan Axelsen. Dia hanya menang di 4 pertandingan atas Axelsen, sementara 11 kalinya berakhir dengan kekalahan.

Pertemuan teranyar mereka pun terjadi di final BWF World Tour Finals 2022. Kala itu, Ginting menyerah dua gim langsung dengan skor 13-21 dan 14-21.

Tentunya, Ginting bertekad revans pada hari ini. Apalagi, modal apik dimilikinya untuk melakoni laga final Indonesia Open 2023.