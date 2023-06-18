Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Gara-Gara Ganda Putra China Ini Tebar Pesona di Indonesia Open 2023, Pecinta Bulu Tangkis Indonesia Langsung Dibuat Kepincut

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |04:29 WIB
Gara-Gara Ganda Putra China Ini Tebar Pesona di Indonesia Open 2023, Pecinta Bulu Tangkis Indonesia Langsung Dibuat Kepincut
Ganda Putra asal China, Liang Weikeng/Wang Chang. (Foto: BWF Media)
A
A
A

GARA-gara ganda putra China ini tebar pesona di Indonesia Open 2023, pecinta bulu tangkis Indonesia langsung dibuat kepincut. Ganda putra yang dimaksud adalah Liang Weikeng/Wang Chang.

Ya, pasangan ganda putra andalan China, Liang Weikeng/Chang tampil impresif di Indonesia Open 2023. Pasangan peringkat dua dunia ini berhasil menang straight game menghadapi Kevin Lee/Ty Alexander Lindeman di round 32 dengan skor kembar 21-13, 21-13.

Pada round 16, pasangan yang tengah on fire ini juga menang straight game atas ganda putra asal Jepang, Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi 21-9 dan 21-16. Dibalik kemenangan di round 16 ini, ada satu hal menarik yang membuat pecinta bulutangkis Indonesia kepincut dengan mereka.

Hal ini diketahui dalam salah satu video yang diunggah di twitter SPOTV. Dalam video tersebut, tampak Liang Weikeng dan Wang Chang yang baru selesai melaksanakan pertandingan melawan Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi berjalan menuju lokasi tempat wawancara.

Liang Weikeng/Wang Chang

Menariknya, saat tengah berjalan Wang Chang diminta untuk memberikan kata-kata untuk suporter Indonesia. Tanpa ragu, Wang Chang secara mengejutkan langsung mengatakan bahwa dirinya mencintai Indonesia.

"Halo! I love you. I love you Indonesia" ujar Wang Chang.

Sontak ucapan Wang Chang ini langsung membuat seluruh awak media yang bersiap mewawancarainya tertawa dengan aksi tebar pesonanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
