Media India Sindir Keras Penampilan Loyo Fajar Alfian/Rian Ardianto Usai Dipermalukan Pebulu Tangkis India Rankireddy/Shetty di Indonesia Open 2023

MEDIA India, Indian Express, sindir keras penampilan loyo Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto usai dipermalukan pebulutangkis India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty di Indonesia Open 2023.

Ya, pasangan ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty berhasil mengejutkan badminton lovers Indonesia. Pasangan yang kini menduduki peringkat 6 ranking BWF itu secara tidak terduga mengalahkan ganda putra Indonesia ranking 1 BWF, Fajar Alfian/Muhammad Ardianto di babak perempatfinal Indonesia Open 2023.

Yang lebih mengejutkan, Rankireddy/Shetty berhasil menang dalam straight game. Mereka sukses membuat pasangan Indonesia yang kerap disebut Duo Fajri itu tumbang dua set langsung lewat skor 21-13 dan 21-13.

Hasil membanggakan ini lantas membuat India Express mengulas bagaimana Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty bisa mengalahkan Fajar/Rian. Dalam artikel tersebut, India Express juga menyebut jika Fajar/Rian tampil dengan sangat buruk.

"Pasangan nomor 1 dunia Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto tampil buruk. Unggulan ketujuh dari India Satwiksairaj Rankireddy dan Chirag Shetty membuat mereka terlihat buruk dengan rotasi sempurna dan serangan berlaras ganda dari sisi depan," tulis Indian Express pada artikel yang diunggah Minggu (18/6/2023).

Lebih lanjut, media asal India ini juga menjelaskan bahwa ini merupakan pertandingan paling sulit yang dihadapi oleh Rankireddy/Chirag Shetty. Hal ini karena pertandingan digelar di Istora Senayan yang terkenal sangat mengerikan.

Meski begitu, ganda putra India itu dinilai tampil dengan sangat baik dan membuat pasangan Indonesia gugup. Bahkan saat saling beradu drive, mereka selalu bisa memenangkannya.