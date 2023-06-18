Klasemen Sementara MotoGP 2023 Kelar MotoGP Jerman 2023: Francesco Bagnaia Kukuh di Puncak, Marc Marquez Makin Tercecer!

KLASEMEN Sementara MotoGP 2023 kelar MotoGP Jerman 2023 akan diulas dalam artikel ini. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia masih kukuh di puncak klasemen, meski gagal juara di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Minggu (18/6/2023) malam WIB, para pembalap saling adu cepat di balapan utama MotoGP Jerman 2023. Hasilnya, pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin berhasil keluar jadi juaranya.

Sementara itu, mengekor di belakang Jorge Martin, ada Bagnaia yang finis kedua dan Johann Zarco (Pramac Ducati) di tempat ketiga. Di sisi lain, pembalap Repsol Honda, Marc Marquez mengundurkan diri jelang balapan.

Bagnaia sebentulnya start di posisi pertama pada balapan malam ini. Hanya saja, ia kecolongan dari Jorge Martin, yang tampil mengesankan hingga jadi juara.

Sekadar informasi, kemenangan itu jadi yang pertama bagi Jorge Martin di musim ini. Di lain sisi, pembalap asal Spanyol tersebut berhasil mengawinkan gelar juara dengan sprint race di Sirkuit Sachsenring.

Atas hasil itu, terdapat perubahan di klasemen MotoGP 2023. Namun, Bagnaia masih aman di puncak klasemen dengan koleksi 160 poin.