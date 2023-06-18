Marc Marquez Mundur dari MotoGP Jerman 2023: Saya Tidak Siap!

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez memutuskan untuk mundur dari MotoGP Jerman 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku tidak siap untuk menjalani balapan utama MotoGP Jerman musim ini.

Sebagaimana diketahui, MotoGP Jerman 2023 telah dilangsungkan sejak Jumat (16/6/2023) lalu. Pada hari ini tepatnya pukul 19.00 WIB, Minggu (18/6/2023), seluruh pembalap pun akan melakoni sesi balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Namun, menjelang balapan utama, Marc Marquez memutuskan untuk mundur dari MotoGP Jerman 2023. Melalui laman resmi MotoGP, Marquez merasa dirinya tidak siap untuk balapan.

“Saya tidak merasa siap untuk balapan,” kata Marc Marquez dikutip dari laman resmi MotoGP, Minggu (18/6/2023).

Perlu diketahui, Marc Marquez mengalami nasib sial selama menjalani serangkaian sesi sebelum balapan utama MotoGP Jerman 2023. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh sebanyak lima kali.