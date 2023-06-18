Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Marc Marquez Mundur dari MotoGP Jerman 2023: Saya Tidak Siap!

Dimas Khaidar , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |19:08 WIB
Marc Marquez Mundur dari MotoGP Jerman 2023: Saya Tidak Siap!
Marc Marquez mundur dari MotoGP Jerman 2023 (Foto: MotoGP)
A
A
A

PEMBALAP Repsol Honda, Marc Marquez memutuskan untuk mundur dari MotoGP Jerman 2023. The Baby Alien -julukan Marc Marquez- mengaku tidak siap untuk menjalani balapan utama MotoGP Jerman musim ini.

Sebagaimana diketahui, MotoGP Jerman 2023 telah dilangsungkan sejak Jumat (16/6/2023) lalu. Pada hari ini tepatnya pukul 19.00 WIB, Minggu (18/6/2023), seluruh pembalap pun akan melakoni sesi balapan utama di Sirkuit Sachsenring, Jerman.

Marc Marquez

Namun, menjelang balapan utama, Marc Marquez memutuskan untuk mundur dari MotoGP Jerman 2023. Melalui laman resmi MotoGP, Marquez merasa dirinya tidak siap untuk balapan.

“Saya tidak merasa siap untuk balapan,” kata Marc Marquez dikutip dari laman resmi MotoGP, Minggu (18/6/2023).

Perlu diketahui, Marc Marquez mengalami nasib sial selama menjalani serangkaian sesi sebelum balapan utama MotoGP Jerman 2023. Pembalap asal Spanyol itu terjatuh sebanyak lima kali.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093855/terungkap-sosok-ini-jadi-alasan-marc-marquez-mau-gabung-ke-ducati-97PGFrhFPi.jpg
Terungkap, Sosok Ini Jadi Alasan Marc Marquez Mau Gabung ke Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093849/posisinya-direbut-marc-marquez-di-motogp-2025-enea-bastianini-ungkap-penyesalan-terbesarnya-tinggalkan-ducati-lenovo-cORVA1IYBF.jpg
Posisinya Direbut Marc Marquez di MotoGP 2025, Enea Bastianini Ungkap Penyesalan Terbesarnya Tinggalkan Ducati Lenovo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093880/francesco-bagnaia-ungkap-penyesalan-gara-gara-lihat-max-verstappen-juara-dunia-f1-2024-ada-apa-f3bhMXFC93.jpg
Francesco Bagnaia Ungkap Penyesalan Gara-Gara Lihat Max Verstappen Juara Dunia F1 2024, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093872/lihat-titik-terang-alberto-puig-beber-target-honda-di-motogp-2025-c7vsspyAXW.jpg
Lihat Titik Terang, Alberto Puig Beber Target Honda di MotoGP 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093803/kisah-curahan-hati-marc-marquez-akui-susah-merebut-hati-fans-italia-usai-gabung-tim-ducati-8sbzje0SP0.jpeg
Kisah Curahan Hati Marc Marquez Akui Susah Merebut Hati Fans Italia Usai Gabung Tim Ducati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/09/38/3093772/sempet-remehkan-desmosedici-marc-marquez-masih-tak-percaya-kini-justru-jadi-pembalap-pabrikan-ducati-ZhSJIihVXy.jpg
Sempat Remehkan Desmosedici, Marc Marquez Masih Tak Percaya Kini Justru Jadi Pembalap Pabrikan Ducati
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement