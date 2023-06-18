Marc Marquez Tak Masalah 3 Kali Jatuh dalam 28 Menit di Kualifikasi MotoGP Jerman 2023: Risiko jika Ingin Bersaing!

OBERLUNGWITZ – Bintang Repsol Honda, Marc Marquez, bernasib sial di kualifikasi MotoGP Jerman 2023 karena harus sampai terjatuh 3 kali hanya dalam waktu 28 menit. Meski begitu, Marquez tampak tak mempermasalahkan hal tersebut.

Pasalnya, menurut Marquez, hal itu merupakan risiko yang harus diterima jika ingin bersaing di depan. Marquez pun tetap bersemangat menjalani setiap sesi yang ada dalam balapan MotoGP.

Marquez mengungkapkan punya ambisi untuk memperbaiki performanya di hari kedua MotoGP Jerman 2023 sehingga menggeber kuda besinya sekencang mungkin pada sesi latihan. Sayangnya, ketika trek kembali kering di sesi kualifikasi, dia malah mendapat banyak kesialan.

"Pada dasarnya, saya senang bisa menyelesaikan balapan. Tidak diragukan lagi bahwa kualifikasi di pagi hari sangat bergejolak. Kami berada di Sachsenring, jantungku berdetak lebih kencang di sini,” kata Marquez, dilansir dari Speedweek, Minggu (18/6/2023).

“Tujuan saya adalah melakukannya dengan baik hari ini setelah kesulitan kemarin. Biasanya kami kuat dalam kondisi basah. Itu sebabnya saya menghitung beberapa hal di FP3 yang basah. Tapi saat kering di Q1, kami mengalami banyak masalah lagi,” jelas Marquez.

Marquez mengaku sadar dirinya telah mengambil terlalu banyak risiko untuk hanya mengamankan tempat ketujuh di garis start pada sesi kualifikasi. Meski sempat nekat tancap gas lagi saat sprint, dia nyaris terjatuh lagi sehingga akhirnya memutuskan untuk balapan dengan aman.

“Itu benar-benar turbulen. Saya mendorong, saya jatuh, saya berlari kembali ke pit, saya melompat ke motor kedua, saya mendorong dan saya jatuh kembali,” cerita Marquez.

“Tetapi, saya duduk di kamar saya antara kualifikasi dan sprint, saya menyadari bahwa risikonya tidak terbayar,” lanjutnya.

“Apa yang saya pertaruhkan untuk tempat ketujuh di grid ini tidak ada hubungannya dengan kemenangan. Itu tidak cukup baik untukku,” jelas pembalap berjuluk The Baby Alien itu.

“Namun demikian, saya memulai balapan dengan optimis. Anda lihat saya langsung menyerang di lap pertama. Tapi saya langsung mendapat peringatan di tikungan 11, lalu di tikungan 1. Dalam situasi seperti ini, Anda menurunkan gas sedikit dan melihat bahwa Anda menyelesaikan balapan dengan aman,” sambungnya.