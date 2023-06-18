Advertisement
HOME SPORTS MOTOGP

Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Minggu 18 Juni 2023: Marc Marquez Juara di Sirkuit Sachsenring?

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |06:40 WIB
Jadwal MotoGP Jerman 2023 Hari Ini Minggu 18 Juni 2023: Marc Marquez Juara di Sirkuit Sachsenring?
Pembalap Tim Repsol Honda, Marc Marquez. (Foto: MotoGP)
A
A
A

JADWAL MotoGP Jerman 2023 hari ini, Minggu (18/6/2023) menjadi yang paling dinanti. Sebab hari ini adalah waktunya balapan, lantas apakah rajanya Sirkuit Sachsenring, yakni Marc Marquez (Repsol Honda) dapat berdiri di podium tertinggi?

Sejak 2020, Marquez selalu keluar sebagai pemenang setiap tampil di seri Jerman. Bahkan ketika dirinya masih kesulitan menghadapi cedera di MotoGP 2021, Marquez tetap bisa keluar sebagai pemenang di Sachsenring.

Padahal di MotoGP 2021 itu Marquez sedang berusaha bangkit dari ketepurukan. Namun, entah kenapa giliran ia tampil di Sirkuit Sachsenring, ia justru dapat tampil baik dan menang.

Total Marquez sudah mengoleksi 10 kemenangan di seri Sirkuit Sachsenring, baik saat masih di 125cc, Moto2, hingga MotoGP. Selama Marquez ikut balapan di Sachsenring, maka ia selalu keluar menjadi pemenangnya.

Marc Marquez

Namun, tampaknya hal serupa akan sulit terwujud di MotoGP Jerman 2023. Sebab The Baby Alien tampak kesulitan untuk memacu kuda besinya agar mencatatkan waktu tercepat.

Pada balapan nanti saja, Marquez hanya bisa mengawali race dari posisi ketujuh. Capaian tersebut itu dilaluinya dengan usaha payah usai mengalami banyak insiden, termasuk tiga kali kecelakaan saat sesi kualifikasi.

Halaman:
1 2
