Hasil Kualifikasi F1 GP Kanada 2023: Max Verstappen Rebut Pole Position!

MONTREAL – Hasil kualifikasi Formula One (F1) GP Kanada 2023 telah diketahui, di mana pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen keluar menjadi yang tercepat. Verstappen sukses merebut pole position usai tampil luar biasa di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada, pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB.

Pada sesi kualifikasi, para pembalap dihadapkan kondisi yang sulit gara-gara lintasan yang basah karena diguyur hujan. Namun, Verstappen dapat tampil baik hingga dirinya pun mampu mendominasi kualifikasi tersebut.

Lalu di posisi kedua ditempati oleh pembalap Haas, Nico Hulkenberg. Pada kualifikasi ketiga, Hulkenberg hanya beda 1,244 detik dari apa yang dicatatkan Verstappen.

Posisi kedua yang diraih Hulkenberg pun bisa dikatakan beruntung. Sebab tak lama dari ia mencatatkan waktu tercepatnya, bendera merah dikibarkan akibat insiden Oscar Piastri.

Dengan hujan yang turun lebih deras disisa waktu kualifikasi ketiga, tidak ada yang bisa memperbaiki waktu mereka. Fernando Alonso dari Aston Martin pun menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 1,428 detik di pole lap Verstappen.

Lewis Hamilton, enam kali pole-sitter di Kanada, mengungguli rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas, George Russell saat duo Inggris itu menempati posisi keempat dan kelima.