Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home F1 Moto Gp Netting Basket Sport Lain Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME SPORTS F1 & A1

Hasil Kualifikasi F1 GP Kanada 2023: Max Verstappen Rebut Pole Position!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |05:09 WIB
Hasil Kualifikasi F1 GP Kanada 2023: Max Verstappen Rebut Pole Position!
Max Verstappen (tengah) bersama Nico Hulkenberg (kiri) dan Fernando Alonso usai kualifkasi F1 GP Kanada 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MONTREAL – Hasil kualifikasi Formula One (F1) GP Kanada 2023 telah diketahui, di mana pembalap Tim Red Bull Racing, Max Verstappen keluar menjadi yang tercepat. Verstappen sukses merebut pole position usai tampil luar biasa di Sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada, pada Minggu (18/6/2023) dini hari WIB.

Pada sesi kualifikasi, para pembalap dihadapkan kondisi yang sulit gara-gara lintasan yang basah karena diguyur hujan. Namun, Verstappen dapat tampil baik hingga dirinya pun mampu mendominasi kualifikasi tersebut.

Lalu di posisi kedua ditempati oleh pembalap Haas, Nico Hulkenberg. Pada kualifikasi ketiga, Hulkenberg hanya beda 1,244 detik dari apa yang dicatatkan Verstappen.

Posisi kedua yang diraih Hulkenberg pun bisa dikatakan beruntung. Sebab tak lama dari ia mencatatkan waktu tercepatnya, bendera merah dikibarkan akibat insiden Oscar Piastri.

Max Verstappen

Dengan hujan yang turun lebih deras disisa waktu kualifikasi ketiga, tidak ada yang bisa memperbaiki waktu mereka. Fernando Alonso dari Aston Martin pun menjadi yang tercepat ketiga, tertinggal 1,428 detik di pole lap Verstappen.

Lewis Hamilton, enam kali pole-sitter di Kanada, mengungguli rekan setimnya di Mercedes AMG Petronas, George Russell saat duo Inggris itu menempati posisi keempat dan kelima.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093607/hasil-race-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-menangi-seri-terakhir-max-verstappen-terlempar-dari-5-besar-Y7WfTry4EQ.jpg
Hasil Race F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Menangi Seri Terakhir, Max Verstappen Terlempar dari 5 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/08/37/3093409/hasil-kualifikasi-f1-gp-abu-dhabi-2024-lando-norris-pole-position-mclaren-amankan-start-1-2-pXpjerNioC.jpg
Hasil Kualifikasi F1 GP Abu Dhabi 2024: Lando Norris Pole Position, McLaren Amankan Start 1-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/37/3092986/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-abu-dhabi-2024-di-vision-klik-di-sini-jZg07ox1hs.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Abu Dhabi 2024 di Vision+, Klik di Sini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/05/37/3092649/kisah-jack-doohan-putra-juara-dunia-motogp-yang-resmi-debut-di-f1-akhir-pekan-ini-UheQTXc7pY.jpg
Kisah Jack Doohan, Putra Juara Dunia MotoGP yang Resmi Debut di F1 Akhir Pekan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/02/37/3091453/hasil-race-f1-gp-qatar-2024-max-verstappen-menang-lewis-hamilton-terlempar-dari-10-besar-Nz7VonNpFM.jpg
Hasil Race F1 GP Qatar 2024: Max Verstappen Menang, Lewis Hamilton Terlempar dari 10 Besar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/37/3090438/jadwal-dan-link-live-streaming-f1-gp-qatar-2024-duel-mclaren-vs-ferrari-DEsCZ7jCBW.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming F1 GP Qatar 2024: Duel McLaren vs Ferrari
Banner
Telusuri berita Sport lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement