Menpora Dito Ariotedjo Sambut Antusias Penyelenggaraan Ajang Tinju HSS 3 2023: Bisa Majukan Dunia Tinju Indonesia!

JAKARTA – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI), Dito Ariotedjo, menyambut dilenggarakannya ajang tinju HSS 3 2023. Dia optimistis ajang tersebut dapat membangkitkan olahraga tinju di Tanah Air.

HSS sendiri merupakan sebuah gelaran tinju profesional dan amatir Indonesia yang menampilkan hiburan olahraga berupa pertandingan tinju amatir antar selebritas Indonesia dan partai tinju profesional. HSS3 2023 rencananya akan mulai bergulir pada bulan September 2023.

HSS 3 2023 akan berlangsung di tiga kota. Ajang ini akan digelar di Bali, Bandung, dan Jakarta.

Sementara itu, ajang HSS 3 2023 merupakan seri ketiga dari kompetisi tinju tersebut. Sebelumnya, pada seri HSS pertama dan kedua bergulir pada 2022.

Kali ini, tampaknya gelaran HSS 3 2023 akan berlangsung lebih meriah. Terlebih, penyelenggaraan ajang ini mendapat dukungan dari Menpora RI.

Menpora Dito mengapresiasi kehadiran HSS 3 2023. Sebab, dia menilai event kompetisi tinju tersebut berfokus pada kesejahteraan para petinju serta menghadirkan pertandingan yang sehat.

“Kami Kemenpora sangat menyambut dan mendukung HSS 2023 sebagai pertandingan tinju yang mengawinkan entertainment dan kreativitas,” kata Menpora Dito kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia,

“Sudah lama tinju tertidur, dan inisiasi seperti ini penting karena bisa membangkitkan lagi semangat generasi muda untuk memajukan dunia tinju di Indonesia. Saya sangat yakin HSS bisa mendongkrak ekosistem dunia tinju di Indonesia,” lanjutnya.