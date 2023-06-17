Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Lengkap Semifinal Indonesia Open 2023: Anthony Ginting Jumpa Viktor Axelsen di Final

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |23:43 WIB
Hasil Lengkap Semifinal Indonesia Open 2023: Anthony Ginting Jumpa Viktor Axelsen di Final
Tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting. (Foto: PBSI)
HASIL lengkap semifinal Indonesia Open 2023 telah diketahui usai 10 pertandingan di Istora Senayan, Jakarta, berakhir malam ini, Sabtu (17/6/2023). Dari 10 laga tersebut, sektor tunggal putra menjadi yang paling menarik karena wakil Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting memastikan diri lolos ke final.

Ya, Anthony menjadi satu-satunya wakil Tanah Air yanga akan mentas di final Indonesia Open 2023 pada Minggu 18 Juni 2023. Ia mampu lolos ke partai puncak usai mengalahkan tunggal putra asal China, Li Shifeng dengan dua gim langsung lewat skor 21-17 dan 21-15.

Nantinya di laga final Indonesia Open 2023, Anthony akan melawan Viktor Axelsen (Denmark). Axelsen juga lolos ke final usai menang straight game atas Prannoy H.S dengan skor 21-15 dan 21-15.

Nantinya partai Anthony vs Axelsen akan menjadi laga penutup di final turnamen super 1000 tersebut. Bagi kedua atlet, laga nanti akan menjadi pertemuan ke-16 mereka.

Sebelumnya dari 15 pertemuan yang sudah berlangsung, Anthony hanya mampu meraih empat kemenangan saja. Terakhir kali Anthony menang atas peringkat satu dunia itu di 2020 silam.

Anthony Sinisuka Ginting (Bagas Abdiel/MPI)

Jadi, secara di atas kertas Axelsen diunggulkan untuk menang. Namun, perlu diingat bahwa Anthony bermain di Istora Senayan, yang mana para penonton yang hadir pasti akan memberikan dukungan untuk pebulutangkis kelahiran Cimahi tersebut.

Selain itu, dari sektor tunggal putri yang menarik adalah An Se Young yang merupakan unggulan kedua dari Korea Selatan tumbang di tangan wakil China, Chen Yufei. Chen berhasil mengalahkan An Se Young dengan kemenangan 21-8 dan 21-17.

