Hasil Lengkap Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2023: Anthony Ginting Melaju ke Final!

HASIL lengkap wakil Indonesia di semifinal Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Anthony Ginting sukses menjadi satu-satunya wakil Indonesia di partai final, selagi Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan takluk.

Hanya tinggal dua perwakilan Indonesia yang bermain di Indonesia Open 2023 babak semifinal pada Sabtu (17/6/2023) ini. Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan menjadi satu-satunya wakil ganda putra.

Bertemu dengan perwakilan Malaysia, Aaron Chia/Soh Wooi Yik, Pramudya/Yeremia sukses mengambil gim pertama dengan permainan apik. Mereka merengkuh kemenangan dengan skor yang cukup jauh, yaitu 21-12.

Di set kedua, Pramudya/Yeremia mulai keteteran meskipun mampu cukup mengimbangi. Mereka bahkan sempat mencapai match point pada 20-19. Namun, pada akhirnya kalah dengan skor 21-23.

Di set penentu, Aaron/Soh benar-benar tampil dengan dominan. Pramudya/Yeremia kesulitan untuk mengimbangi dan akhirnya takluk dengan skor 13-21.