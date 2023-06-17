Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Hasil Semifinal Indonesia Open 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tersingkir Setelah Kena Comeback Kontra Wakil Malaysia

Muhammad Gazza , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |21:45 WIB
Hasil Semifinal Indonesia Open 2023: Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan Tersingkir Setelah Kena Comeback Kontra Wakil Malaysia
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan ditaklukkan di semifinal Indonesia Open 2023 (Foto: PBSI)
HASIL semifinal Indonesia Open 2023 akan dibahas di sini. Pasangan Indonesia, Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, harus mengakui keunggulan Aaron Chia/Soh Wooi Yik asal Malaysia.

Bertanding tiga gim, Pramudya/Yeremia takluk dengan skor 21-12, 21-23, dan 13-21. Dengan hasil ini, Aaron/Soh akan berhadapan dengan wakil India, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty.

Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan

Pramudya/Yeremia mengawali permainan di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (17/6/2023) malam WIB dengan baik. Sempat tertinggal 1-2, Pramudya/Yeremia berhasil membalikkan skor dan bahkan menjauh hingga skor 9-3.

Pasangan Indonesia pun mampu mencapai interval lebih dulu dengan skor 11-5. Usai rehat, Pramudya/Yeremia terus membombardir pertahanan duet Negeri Jiran dengan variasi serangan bola-bola tajam dan mendatar yang mereka terapkan. Mereka pun mampu memperlebar keunggulan menjadi 17-8.

Upaya pasangan Malaysia untuk mendekat hanya bisa mencapai 12-19. Pramudya/Yeremia kemudian meraih dua poin berikutnya sekaligus membungkus set pertama dengan skor 21-12.

Di set kedua, Pramudya/Yeremia kembali mengawalinya dengan tertinggal. Aaron/Soh sukses unggul 6-2 dan kemudian 4-9. Namun, Pramudya/Yeremia lagi-lagi mampu mengejar.

Pasangan Indonesia merebut lima poin beruntun untuk menyamakan skor. Namun, Aaron/Soh sukses mencapai interval lebih dulu dengan skor tipis 10-11.

Aaron/Soh sempat menjauh pada skor 13-12 dan bahkan menjauh hingga 16-13. Namun, Pramudya/Yeremia kembali berhasil bangkit dan menyamakan skor menjadi 16-16.

Duel semakin sengit setelah itu. Aaron/Soh menjauh pada 19-17, namun Pramudya/Yeremia sempat membalikkan skor hingga mendapatkan match point pada 20-19.

Aaron/Soh menyamakan skor dan memaksa deuce. Pada akhirnya, mereka sukses mengklaim kemenangan di set kedua dengan skor 23-21 untuk memaksa rubber.

