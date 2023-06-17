Advertisement
HOME SPORTS NETTING

Bakal Naik ke Peringkat 8 Dunia, Begini Reaksi Gregoria Mariska

Bagas Abdiel , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |18:38 WIB
Bakal Naik ke Peringkat 8 Dunia, Begini Reaksi Gregoria Mariska
Gregoria Mariska bakal naik ke peringkat 8 dunia pekan depan (Foto: MPI/Bagas Abdiel)
BAKAL naik ke peringkat 8 dunia, begini reaksi Gregoria Mariska Tunjung. Sang tunggal putri Indonesia mengaku mensyukuri hal tersebut namun tidak ingin cepat puas.

Pada rilisan ranking terbaru BWF, tepatnya tanggal 20 Juni 2023 mendatang, Gregoria diperkirakan bakal menembus peringkat 8 dunia. Gregoria gugur di babak pertama pada Indonesia Open 2023, tapi Wang Zhi Yi gagal mempertahankan hasil dari Indonesia Open tahun lalu ketika dia keluar sebagai runner-up.

Wang Zhi Yi

Alhasil, Wang Zhi Yi pun akan kehilangan banyak poin karena poin yang kadaluarsa dan rankingnya turun drastis. Gregoria pun akan naik ke urutan kedelapan dunia, yang bakal menjadi ranking tertingginya sebagai pebulu tangkis profesional.

Gregoria pun mengaku senang dengan kenaikkan ranking yang akan menempati peringkat delapan dunia. Hal ini tidak lepas dari hasil beberapa turnamen terakhir yang terbilang cukup baik bagi Gregoria.

Di antaranya adalah dengan berhasil menjuarai Spain Masters 2023 dan runner-up di Singapore Open 2023. Kendati demikian, sang pemain kelahiran Wonogiri menolak jemawa. Dia juga tidak ingin terbebani dengan status Top 8.

Halaman:
1 2
