Tersingkir, Jonatan Christie Beri Doa Terbaik untuk Anthony Ginting di Semifinal Indonesia Open 2023

JAKARTA – Tunggal putra Indonesia, Jonatan Christie, menyampaikan doa dan harapannya untuk sang rekan sepelatnas, Anthony Sinisuka Ginting, yang akan berlaga di semifinal Indonesia Open 2023. Dia berharap Ginting bisa menampilkan aksi terbaik hingga merebut gelar juara.

Hal itu disampaikan Jonatan usai menelan kekalahan dari Ginting di babak perempatfinal Indonesia Open 2023. Perang saudara yang terjadi di Istora Senayan, Jumat 16 Juni 2023 itu dimenangkan Ginting dengan skor 21-19 dan 21-16.

Jonatan pun mengakui Ginting pantas meraih kemenangan di laga tersebut. Bahkan meski ia kalah, pemain yang akrab disapa Jojo itu tetap memberikan doa terbaik kepada Ginting di babak semifinal.

"Pasti harapannya adalah yang terbaik buat Ginting (di semifinal)," ucap Jonatan usai laga perempat final melawan Ginting.

"Tiap pertandingan ada menang dan kalah. Ya Ginting lebih pantas untuk menang. Saya harap Ginting bisa main lebih baik dan menang di semifinal, kalau bisa juara," kata Jonatan.

"Dia bermain cukup bagus dan kita sama-sama tahu serangannya dia bagus, pemain yang cepat itu jadi salah satu keunggulannya," tambahnya.

Pada babak semifinal, Ginting akan bertemu Li Shi Feng asal China. Ini merupakan pertemuan ketiga dan pemain asal Cimahi itu tidak pernah menelan kekalahan dari Li Shi Feng.