Jadwal Siaran Langsung Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2023: Ada Anthony Ginting, Live di MNCTV!

JADWAL siaran langsung wakil Indonesia di semifinal Indonesia Open 2023 akan diulas Okezone. Laga seru yang menampilkan dua wakil Indonesia, di antaranya Anthony Sinisuka Ginting, di babak semifinal ini, akan disiarkan secara live di MNCTV.

Ya, dua wakil Indonesia, yakni Anthony Sinisuka Ginting dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan berhasil melangkah ke babak semifinal Indonesia Open 2023. MNCTV menayangkan 2 pertandingan secara langsung Indonesia Open 2023 pada Sabtu (17/6/2023) pukul 19.30 WIB.

Pramudya/Yeremia pun akan tampil lebih dahulu. Mereka akan melawan jagoan Malaysia di sektor ganda putra, yakni Aaron Chia/Soh Wooi Yik.

Kemudian, ada pertandingan tunggal putra yang mempertemukan Anthony Sinisuka Ginting vs Li Shi Feng (China). Dukung perjuangan atlet putra dan putri Indonesia untuk meraih gelar juara di ajang bulu tangkis dunia paling bergengsi, Indonesia Open 2023.