HOME SPORTS NETTING

Link Live Streaming Semifinal Indonesia Open 2023: Ada Anthony Ginting dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:12 WIB
Link Live Streaming Semifinal Indonesia Open 2023: Ada Anthony Ginting dan Pramudya Kusumawardana/Yeremia Rambitan, Klik di Sini!
Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan kala berlaga. (Foto: Humas PP PBSI)




LINK live streaming semifinal Indonesia Open 2023 dapat diketahui dalam artikel ini. Aksi 2 wakil Indonesia, termasuk Anthony Sinisuka Ginting, di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (17/6/2023) mulai pukul 12.00 WIB, pun dapat turut disaksikan di RCTI+.

Ya, ajang bulu tangkis bergengsi dengan level Super 1000, yakni Indonesia Open 2023, sudah memasuki babak semifinal. Indonesia masih memiliki dua wakil di babak ini, yaitu Anthony Ginting dan juga Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan.

Anthony Sinisuka Ginting

Ginting sendiri memastikan diri lolos ke semifinal usai menang perang saudara atas Jonatan Christie di perempatfinal. Berlaga di Istora Senayan, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023, Ginting menang dua gim langsung dengan skor 21-19 dan 21-16.

Di babak semifinal, Ginting akan melawan wakil China, Li Shi Feng. Secara rekor pertemuan, Ginting pun unggul jauh atas Li Shi Feng dengan kedudukan 3-0.

Kemenangan teranyar Ginting atas Li Shi Feng didapat di Singapore Open 2023. Dia menang usai bertarung rubber game dengan skor 21-13, 16-21, dan 21-12. Tentunya, catatan kemenangan itu bisa jadi modal penting bagi Ginting untuk berlaga di semifinal nanti.

Kemudian, ada Pramudya/Yeremia. Mereka lolos ke semifinal usai mengalahkan jagoan China, Liang Weng Keng/Wang Chang. Duel sengit yang tersaji dimenangkan Pramudya/Yeremia dengan skor 16-21, 21-17, dan 21-19.

